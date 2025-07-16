澎湖郵局舉行新卸任局長交接典禮 各界嘉賓雲集

澎湖郵局新卸任經理交接，在郵局禮堂舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/07/16 14:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中華郵政股份有限公司澎湖郵局，今（16）日在郵局3樓禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由中華郵政總公司協理簡詠涵監交下，完成印信交接。原任局長吳佳鴻榮調至南投郵局，新任局長由蔡南德接任，澎湖各界嘉賓雲集。

陳光復表示，中華郵政是具有百年歷史的老品牌，在澎湖長期深耕，提供便捷且多元的郵務服務，同時也積極投入各項公益行動，是民眾們的「好鄰居、好厝邊」。不論是結合郵務士平日投遞郵件工作，主動關懷社區獨居長者、三節慰問弱勢團體，或是深入社區進行反詐騙宣導，皆展現郵政對地方的關懷與守護，長年來秉持服務熱忱，落實企業社會責任，深受民眾肯定與信賴。

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目前澎湖地區設有10所郵局、14處郵政代辦所及4處郵票代售處，提供包含遞送郵件、郵政儲金、郵政匯兌、郵政簡易人壽保險、集郵等多元化業務服務。陳光復對蔡局長寄予厚望，期許其在既有良好基礎上，持續深耕服務品質，帶領團隊為澎湖民眾提供更優質的郵政體驗。

議員宋昀芝、議會秘書長鄭嘉薇、馬公市長黃建忠、湖西鄉長陳振中、楊曜立委助理段湘玲、湖西鄉民代表李麗美、澎管處副處長呂玉鉛、國軍財務組長黃天二、榮民服務處長余熙明、澎科大校長黃有評、馬公高中校長石仲哲、澎湖家扶中心主任陳玉茹、澎湖老人之家秘書王語莉、救國團澎湖縣團委會總幹事辜偉立、文光國小校長洪宏賢、中華郵政工會澎湖分會理事長方紹宇等地方各界人士都到場觀禮表達祝賀。

澎湖郵局局長交接，各界嘉賓雲集。（澎湖郵局提供）

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