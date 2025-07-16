氣候影響收成又遭丹娜絲洗劫 台南歸仁釋迦產量僅剩3成

「丹娜絲」颱風重創，深受歡迎的歸仁釋迦，今年產量不到4成。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/16 13:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁是西部重要的釋迦產區，遠近馳名，疑受氣候因素影響，今年結果率不佳，又遭丹娜絲颱風重創，農民徐進德無奈地說，有些植株「全軍覆沒」，推估產量僅剩3成左右。

歸仁釋迦栽培區集中在崙頂里，以「大目仔」品種居多，香甜可口，市場深受歡迎，雖然今年遭受風災，農會協助田間復建工作之外，也積極籌辦8月中旬的產業文化活動，全力推廣地方特色。

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今年歸仁釋迦有高比例的植株到5月下旬仍不見開花、結果，有的還「崩葉」，僅剩枯枝，甚至「敗根」，整個死掉，嚴重衝擊今年收成，懷疑與開春後仍偏冷，以及日夜溫差過大等氣候因素有關，立委王定宇曾邀集農政單位現勘，初步了解受災狀況。當時決議，接近產季前的7月初再次現地追蹤，確切掌握災情程度。

未料卻遭丹娜絲強襲，徐進德表示，才剛結實的釋迦都被「收走」，掉落滿地，一些小果也因為與枝葉碰撞，外表已經逐漸泛黑，颱風造成的損失更慘重。未掉落的早花果預計8月初可以採收，但碰撞後續導致的災損仍待估算，今年產量又將銳減，歸仁區農會初步統計「應該剩下不到4成」。

「丹娜絲」強襲，歸仁釋迦果實與枝葉碰撞後，近來外皮已經逐漸泛黑。（記者吳俊鋒攝）

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