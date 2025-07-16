投縣消防局長林聰吉榮退 副局長陳興傑升任

南投縣消防局長林聰吉（左）16日榮退，交棒給副局長陳興傑（右），交接典禮結束後與縣長許淑華（中）合影留念。（記者張協昇攝）

2025/07/16 14:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣消防局長林聰吉屆齡退休，遺缺由副局長陳興傑升任，今天（16日）舉行新卸任局長交接典禮。中央警官學校消防系50期畢業、現年64歲的陳興傑表示， 他從事消防工作40年，是一名消防老兵，有信心、有能力在林局長打下的良好基礎下，續任破風領航角色，精益求精，帶領消防團隊繼續往前衝，完成這一棒任務，再傳承給下一棒。

卸任南投縣消防局長的林聰吉，中央警官學校消防系48期畢業，從事消防工作42年，1997年擔任改制前的南投縣消防隊長，1999年接任南投縣首任消防局長後，經歷921大地震、莫拉克風災等許多重大災害救災工作，擔任南投縣消防局長逾26年。

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今天上午的交接典禮由縣長許淑華主持，她致詞時感謝林聰吉40多年對消防工作的堅持與奉獻，尤其擔任南投縣消防局長26年4個月期間，推動許多重要消防建設，提升人員專業訓練，強化救災應變能力，凝聚同仁向心力，讓消防局就像一個大家庭，帶領消防局不斷成長，因此將聘任他擔任縣政顧問，借重其在消防救災領域累積的豐富經驗與智慧，持續守護民眾的安全。

林聰吉則感性表示，42年的消防工作生涯充滿酸甜苦辣，但如同縣長所說的消防局就像一個大家庭，大家一起訓練、一起救災，且互相包容、互相體諒，無怨無悔，目的就是希望為社會創造更好的生活。

林聰吉說，每次有消防弟兄要退休，他總是告訴他們「我們是消防人、終身愛消防」，希望他們有空能多回來看看坐坐，今天他也要把這一句話送給自己，做一個終身愛消防的消防人。

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