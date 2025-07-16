助非老非殘弱勢家戶 縣府專案照顧、中華安歲、鎵興公司也要協助

幫助非老非殘弱勢家戶，中華安歲慈善功德會、鎵興國際公司來協助。（記者葉永騫攝）

2025/07/16 14:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了照顧非老非殘的弱勢家戶，屏東縣政府社會以專案的方式請民間社團來協助，中華安歲太子慈善功德會理事長黎金生、鎵興國際公司顧問邱華創今天捐贈愛心款項50萬元給縣府成人緊急安置專案，縣長周春米表示，非老非殘的弱勢家戶受限於法令，政府無法照顧到，感謝民間社團的協助，讓社會更溫暖。

周春米表示，社會有一群未具有身障證明、年紀未滿65歲以下之成人，一般稱為「非老非障」，因不符法定補助資格又無親友支持系統薄弱而陷入困境，若非予以緊急安置將發生遺憾事件，因此縣府以專案計畫給予這些家庭即時性之協助。

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縣府社會處指出，屏東縣114年6月底安置人數為38名，其中男性30名占79%、女性8名占21%；非原住民34名占89%、原住民4名占11%，安置的年齡從20多歲至65歲未滿，其中年齡落在51-60歲的人數最多，占全部安置人數的三成七，去年安置費用共計311萬165元，提供醫療、看護費用、往返機構醫院接送的救護車或計程車，甚至陪同人員等特殊費用。

邱華創說，黎金生理事長認為回饋社會是功德一件，因此連結慈善功德會及鎵興國際公司共同捐贈50萬元，支持屏東縣政府幫助成人短期安置之看護、救護車資、住院及醫療、計程車資及陪同人員費用等挹注這缺口，期盼更多社會愛心人士，一起共同參與社會公益的善舉。

幫助非老非殘弱勢家戶，中華安歲慈善功德會、鎵興國際公司捐款協助。（記者葉永騫攝）

非老非殘的人數愈來愈多。（記者葉永騫攝）

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