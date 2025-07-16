高雄診所爆血汗勞動 護理師控訴苛扣薪資與超時排班

高雄某診所爆血汗勞動，勞團陪同護理師控訴苛扣薪資與超時排班。（記者黃良傑攝）

2025/07/16 13:29

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕臺灣護理產業工會、高醫工會今（16）日聲援高雄某診所護理師，控訴資方長期挪移護理師的工時、苛扣加班費，還超時排班、勞保高薪低報等違法情事，甚至苛扣離職護理師一個月薪資，逾百名勞工到診所表達抗議。

勞工局回應表示已受理相關申訴案件，並已入場實施勞動檢查，就初步檢查所生工時、工資及加班費等相關疑義，要求該診所陳述說明，後續如確認有違反勞基法事實，將分別依法裁處2萬至100萬元罰鍰。

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今天上午勞團高舉「抗議惡老闆！壓榨護理師」等抗議布條，怒控「惡老闆、先告狀」的行徑，激起護理師與工會憤怒，工會在該診所門口召開記者會，指診所違反多達10多條勞動法令，還積欠護理師加班費。

遭老闆提告的護理師也現身說法，指診所長期使用「負時數、工時水庫」制度，藉以挪移護理師的工時、苛扣加班費，還有超時排班、勞保高薪低報、不合理高額違約金等諸多違法情事。

許多護理師無法承受血汗剝削的工作環境，離職時反遭到診所苛扣最後一個月薪資，甚至被診所提告，引發勞工強烈不滿。

勞團還街頭上演行動劇，說明「負時數、工時水庫」制度的問題，並頒發診所「惡老闆認證」，表達護理師的憤怒與無助，同時呼籲老闆撤銷對護理師的告訴，返還多年來積欠護理師的加班費，並改善診所制度，不要再壓榨霸凌護理師，診所否認但未正面回應，勞資雙方將待勞工局調查結果。

高雄某診所爆血汗勞動，護理師控訴苛扣薪資與超時排班，勞團為護理師權益走上街頭。（記者黃良傑攝）

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