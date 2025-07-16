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    台電人員遭電擊命危 蔡易餘曝恐與電信線延誤修復有關

    台電36歲李姓員工命危救治中。（民眾提供）

    台電36歲李姓員工命危救治中。（民眾提供）

    2025/07/16 14:16

    首次上稿 13:26
    更新時間 14:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來狂風造成嘉義縣電力受損，台電嘉義區處36歲李姓班員在義竹鄉搶修電力遭電擊命危，裝葉克膜維持生命，立委蔡易餘今天發文，指昨晚去柳營奇美醫院探視傷者時，聽到台電人員討論，有電信線垂落，如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事。

    蔡易餘發文說，昨晚他在柳營奇美醫院門口，靜靜的聽著這段期間來每天超時工作，身體的疲勞早已超出意志力的台電嘉義班的同仁發出怒吼「為什麼xxx電信公司的纜線就一定要搭接我們台電的桿上，他們那條線都已垂下，叫來修復又xxx那麼慢⋯我們前幾天晚上才一台工程車因為經過這裡後面伸降台被卡壞，然後雲林班的又再一次⋯我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事⋯」。

    蔡易餘說，心中很是難過，這群人他們不是超人，他們是人，他們只是有強大的意志想要讓大家都趕快有電，呼籲行政院支持台電推動公路總局所轄公路（台17線、台19線）台電主幹線地下化的預算，同時也讓相關單位的纜線一併下地。

    蔡易餘發文指出台電人員討論意外可能跟電信線有關。（擷取自蔡易餘臉書）

    蔡易餘發文指出台電人員討論意外可能跟電信線有關。（擷取自蔡易餘臉書）

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