為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    薇帕颱風最快明生成！週五至下週一最近台灣 主要雨區曝

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/07/16 12:20

    〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面今日上午生成熱帶性低氣壓，最快明日就會增強為今年第6號颱風「薇帕」。中央氣象署指出，熱帶系統增強後，將於週五至下週一期間最接近台灣，屆時東半部地區及南部地區可能有較明顯雨勢，但目前預報路徑中，颱風並未觸及海上颱風警報範圍，後續是否發布警報還有待觀察。

    中央氣象署預報員朱美霖指出，菲律賓東方海面今日上午8時有1處熱帶性低氣壓生成，位於恆春東南方1540公里海面，未來1、2天有機會發展為輕度颱風「薇帕」，並持續往西北西方向移動，在週五、週六通過菲律賓北方陸地至巴士海峽一帶，並於週六至下週一往南海前進，靠近華南沿岸。

    朱美霖說，颱風發展成形後，預計週五至下週一期間最接近台灣，外圍環流將影響台灣天氣，據目前的預報內容，颱風並未接觸海上颱風警報範圍，但預報仍有不確定性，需持續留意後續路徑預報與颱風發展。

    此外，朱美霖指出，今日受到西南風影響，中南部地區仍斷斷續續有雨，且沿海有較大雨勢出現，近中午後雨勢逐漸趨緩，並轉為午後雷陣雨的天氣，但大台北地區、各地山區需注意局部較大雨勢，且明日清晨中南部地區仍會有零星降雨，但雨勢會較今日緩和。

    隨著熱帶系統接近，台灣周邊風場今晚轉為東南風，週五、週六熱帶系統抵達菲律賓北方後，台灣東風轉為強勁，北台灣、東南部、馬祖有強風，且週五至週日期間，東半部有陣雨或雷雨，且因雨時偏長，花東、恆春半島可能有大雨或豪雨發生。

    朱美霖表示，週六、週日熱帶系統抵達南海區域後，南部水氣增多，仍有陣雨或雷雨，下週一、週二雖熱帶系統遠離，台灣附近仍處於低壓帶，有微弱東風，東半部、南部地區有局部降雨，其他各地有午後雷陣雨。

    氣溫方面，近期各地白天氣溫33至35度，局部地區有沉降效應，北北基、桃園、花東縱谷、彰化近山區有36度以上高溫，後續隨著台灣附近轉為偏東風，大台北仍有沉降高溫，金門氣溫也可攀升至35至36度。

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    7月16日高溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    7月16日高溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播