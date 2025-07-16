薇帕颱風最快明生成！週五至下週一最近台灣 主要雨區曝

今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/16 12:20

〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面今日上午生成熱帶性低氣壓，最快明日就會增強為今年第6號颱風「薇帕」。中央氣象署指出，熱帶系統增強後，將於週五至下週一期間最接近台灣，屆時東半部地區及南部地區可能有較明顯雨勢，但目前預報路徑中，颱風並未觸及海上颱風警報範圍，後續是否發布警報還有待觀察。

中央氣象署預報員朱美霖指出，菲律賓東方海面今日上午8時有1處熱帶性低氣壓生成，位於恆春東南方1540公里海面，未來1、2天有機會發展為輕度颱風「薇帕」，並持續往西北西方向移動，在週五、週六通過菲律賓北方陸地至巴士海峽一帶，並於週六至下週一往南海前進，靠近華南沿岸。

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朱美霖說，颱風發展成形後，預計週五至下週一期間最接近台灣，外圍環流將影響台灣天氣，據目前的預報內容，颱風並未接觸海上颱風警報範圍，但預報仍有不確定性，需持續留意後續路徑預報與颱風發展。

此外，朱美霖指出，今日受到西南風影響，中南部地區仍斷斷續續有雨，且沿海有較大雨勢出現，近中午後雨勢逐漸趨緩，並轉為午後雷陣雨的天氣，但大台北地區、各地山區需注意局部較大雨勢，且明日清晨中南部地區仍會有零星降雨，但雨勢會較今日緩和。

隨著熱帶系統接近，台灣周邊風場今晚轉為東南風，週五、週六熱帶系統抵達菲律賓北方後，台灣東風轉為強勁，北台灣、東南部、馬祖有強風，且週五至週日期間，東半部有陣雨或雷雨，且因雨時偏長，花東、恆春半島可能有大雨或豪雨發生。

朱美霖表示，週六、週日熱帶系統抵達南海區域後，南部水氣增多，仍有陣雨或雷雨，下週一、週二雖熱帶系統遠離，台灣附近仍處於低壓帶，有微弱東風，東半部、南部地區有局部降雨，其他各地有午後雷陣雨。

氣溫方面，近期各地白天氣溫33至35度，局部地區有沉降效應，北北基、桃園、花東縱谷、彰化近山區有36度以上高溫，後續隨著台灣附近轉為偏東風，大台北仍有沉降高溫，金門氣溫也可攀升至35至36度。

一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

7月16日高溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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