彰化農損補助第3波！葡萄泡水木瓜滅頂 這公所單日湧入300受災戶

彰化縣釀酒葡萄集中在二林地區，風災過後，釀酒葡萄園滿地積水，葡萄藤被大水淹過泡水後，葡萄掉果、裂果情況嚴重。（農業處提供）

2025/07/16 12:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕丹娜絲颱風挾帶暴雨重創農作，彰化縣鮮食葡萄搶在風災前採收躲過一劫，但釀酒葡萄就沒那麼幸運，不少園區還來不及採收就泡在水裡成汪洋，嚴重掉果、裂果，根本無法採收。木瓜園也慘，被淹得像座水池，落果、裂果成災。

這次颱風，彰化縣已陸續公告三波農損現金補助與低利貸款地區，第一波申請期限至7月23日止，第二波為7月24日截止，今天公布的第三波則到7月28日止。這幾天農民湧入各地公所申請踴躍，受損嚴重的溪州鄉公所單日就湧現300多個受災農民提出申請，其他鄉鎮也差不多，公所忙得焦頭爛額。農民申請後須安排現勘，經公所初審送縣府農業處彙整後，再以鄉鎮為單位送農業部審核。農業處表示，整體作業將加速進行，以利農民儘早復耕。

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彰化縣政府農業處今天（16日）宣布，經農業部審核通過第三波農損救助，新增釀酒葡萄與木瓜納入天然災害現金補助與低利貸款救助作物，受損農民可自即日起至7月28日止，向土地所在地公所提出申請。

農業處表示，目前全縣釀酒葡萄種植面積約32公頃，集中在二林地區，木瓜則有38.58公頃，分布各鄉鎮市，此波風災影響超過一半鄉鎮，許多農作來不及採收或淹水爛掉，損失慘重。

符合申請資格的農民，只要農損率達20%以上，且種植在公告災區範圍內，可攜帶身分證、印章、農會存簿、土地權狀或使用同意書、三個月內土地謄本等文件，儘速向公所辦理申報。若農損未達20%，則不予救助。

風災前的釀酒葡萄結實累累，成熟飽滿，被丹娜絲颱風摧殘泡水後成了裂果、爛果。（農業處提供）

彰化縣政府今公告第三波農損現金救助，即日起至7月28日止，新增木瓜、釀酒葡萄納入補助範圍，符合資格農民可向土地所在地公所提出申請。（農業處提供）

彰化木瓜園泡在水中，枝葉垂落、水面幾乎漫過果樹根部，木瓜慘遭滅頂。（農業處提供）

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