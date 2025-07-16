建中橄欖球隊爆偷拍霸凌！學生遭錄影散布私密影片 家長控校方消極

建中回應，獲報後第一時間針對霸凌、性平都通報處理，性平案仍在調查階段，最快7月底會有結果。（資料照）

2025/07/16 12:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市建國中學驚傳霸凌性平案，橄欖球隊一名學生遭到同學偷拍並散布其裸體影音，導致被害學生身心受創幾近崩潰，家長控訴校方處理態度消極，校長莊智鈞避不見面。

校方指第一時間通報 校長指示處理

對此，建中回應，獲報後第一時間針對霸凌、性平都通報處理，性平案仍在調查階段，最快7月底會有結果；莊智鈞第一時間也指示單位處理，當天家長來校求見未果，是因為有既定的會議行程，才請學務主任、生輔組長先與家長會談。

今（16日）有媒體揭露，一名家長投訴自家孩子去年底洗澡時突被同學闖入偷拍，當下對方雖承諾會將影像刪除，但今年3月又將相關影音檔案傳到球隊的LINE群組當中，導致孩子身心受創；家長今年5月才獲知此事通報校方，但校方冷處理只記小過，校長也避不見面，而球隊教練還在集合隊員宣導時說出被害人姓名，導致二度傷害。

建中表示，接獲通報後在24小時內完成校安通報，也啟動性平調查，針對性平部分依規定2個月內要完成調查，如過程中性平委員認有必要可展延；針對霸凌相關處理，經雙方當事人同意下已完成調和程序，針對學生言行不當部分，行為人已被記小過、禁賽處分。

對於家長指控校長避不見面，校方回應，莊智鈞第一時間獲知就指示相關單位了解、處理，而家長當天到校沒見到校長，是因為已有既定會議要開，因此安排學務主任與生輔組長先與家長會談，沒有拒絕見面。

而對於家長指控教練疑似揭露被害人資訊，校方解釋是教練集合學生宣導，但詳細談話內容是否直指該學生，目前教育局仍在釐清當中，由教練以書面方式說明。

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