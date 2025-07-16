加油！大家在等你！台電人員搶修遭電擊命危 總統病床邊打氣

賴清德總統前往奇美醫院探視傷者，在病床邊打氣「元瀚加油，大家都在等你」。（圖由總統府提供）

2025/07/16 11:50

〔記者陳昀／台北報導〕丹娜絲颱風日前重創南台灣，台電派員連日搶修復電，36歲李姓台電人員昨天在義竹鄉進行架空線路作業時，意外遭電擊，當場失去呼吸心跳。據了解，賴清德總統今早前往奇美醫院探視傷者，在病床邊打氣「元瀚加油，大家都在等你」，賴也喊話在野與全體國人，全力支持台電。

據了解，總統賴清德聞訊，第一時間即請行政院及相關單位提供必要協助，務必給予傷者最完善醫療照顧，並於今早前往台南柳營奇美醫院探視。

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賴清德抵達醫院後，隨即至加護病房探視傷者，向院方了解病患傷勢情況，賴也在床邊向李元瀚喊話，盼他加油、要好起來，大家都在等他。隨後總統至家屬等待區慰問家屬。

賴清德表示，對於台電同仁在嘉義修復電網時遭電擊感到非常不捨，希望他早日康復，總統也向家屬保證，醫院一定會全力搶救，請大家不要放棄，賴現場並指示經濟部與台電，務必了解事故原因，未來不再發生類似事情，家屬也向總統表達感謝。

賴清德表示，希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電，同時也強調，搶修工作雖然講求效率，但安全第一，也請還在第一線持續搶修、恢復電力的台電公司主管及員工務必注意安全。

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