集氣！賴總統探視遭電擊台電員工 目前心肺功能穩定、採低溫治療

賴清德總統前往奇美醫院探視傷者，在病床邊打氣「元瀚加油，大家都在等你」。（圖由總統府提供）

2025/07/16 11:46

〔記者王涵平／台南報導〕36歲台電李姓員工昨日在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，目前在柳營奇美醫院裝葉克膜搶救中，總統賴清德今日前往探視並慰問傷者家屬，請院方全力妥善治療。院方表示，患者目前心肺功能穩定，採低溫治療，3天後詳細評估狀況。

李姓員工昨日在嘉義縣義竹鄉進行高壓電搶修，檢電掛接地過程時不慎發生感電事故，當場陷入昏迷，送往柳營奇美醫院救治，持續在加護病房密切觀察中，嘉義縣長翁章梁今日上午前往醫院探視後，面色凝重。經濟部長郭智輝、台南市長黃偉哲稍後陸續抵達醫院探視。

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總統賴清德約10時30分抵達柳奇，隨即前往加護病房探視，聽取院方醫療簡報，停留約10餘分鐘即離開醫院。

針對李姓員工目前的治療情形，柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明表示，台電李姓員工目前有葉克膜支持，心肺功能穩定，因到院前半個小時就知道患者狀況，在急診已備妥葉克膜，掌握黃金搶救期，而電擊傷的面積過大，會看後續的狀況，目前已有作一些小型的手術，由於據了解當時遭6000伏特的電擊，從手部進入，因此對心肺的衝擊較大，腦部的功能也需要觀察，目前也有進行積極的治療。

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36歲台電李姓員工昨日在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，目前在柳營奇美醫院裝葉克膜搶救中，總統賴清德今日前往探視。（記者王涵平攝）

36歲台電李姓員工昨日在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，目前在柳營奇美醫院裝葉克膜搶救中，總統賴清德今日前往探視。（記者王涵平攝）

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