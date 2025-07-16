丹娜絲侵襲光電板毀損引登革熱隱憂？ 環境部：1-2週內清除完畢

丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，環境部承諾盡速清除完畢。（資料照，記者林宜樟攝）

2025/07/16 12:02

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損，國民黨立委王育敏今（16）日質詢時指，風災已過逾1週，破損光電板恐有登革熱隱憂；對此，環境部表示，風災過後已要求業者清除，將要求針對容易登革熱部分先處理，將依案場大小，要求1-2週內完成清除。

王育敏今日在立法院社福及衛環委員會質詢時出示，昨日至嘉義新塭滯洪池拍攝的毀損光電板照片，指出光電板凹槽處有多處積水，現在又是登革熱好發期，是否有引起登革熱的隱憂。風災至今已過9天，現場卻未看到施工清除車輛作業？

請繼續往下閱讀...

環境部長彭啓明表示，上週風災後就有注意相關問題，也已要求業者盡速處理，原本昨天就要開罰單，但因考量到業者也屬受災戶，加上需經過保險公司勘查，會給予一些時間處理。回收業者與處理業者已簽訂合約，後續會加速清除。若發生登革熱，環境部將會依法開罰。

環境部環境管理署長顏旭明說，自己有親自去現場勘察，也有要求業者清除，將依照清除時間會不同案場，給予不同要求，新塭滯洪池較大，清除時會先以容易造成登革熱的部分先處理，並要求大場在2週內、小場1週內完成清除。

環境部長彭啓明表示，已要求業者盡速處理毀損的光電板。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法