科技人轉跑道任教師 全教總：將摧毀原有師培體系

教育部擬放寬讓科技人等業界人士轉跑道任教師，全教總今開記者會反對，質疑將摧毀原有師培體系。（記者林曉雲攝）

2025/07/16 12:17

〔記者林曉雲／台北報導〕針對中小學近年面臨嚴重的師資荒，教育部規劃彈性聘用管道（免修職前學分、免考試、免實習），擬自明（2026）年起讓具業界資歷者得以進入中小學教學現場擔任專業及技術教師或教學支援老師。全國全國教師工會總聯合會今（16）日開記者會強烈反對，理事長侯俊良質疑教育部病急亂投醫，短線操作毀專業，要求改善教育環境，吸引優秀師資才是正道。

侯俊良表示，教師荒已有一段時間，中小學教師與大專教師教授專業知識不同，高中以下教師面臨的學生多在成長階段，於品格、行為、道德價值之引導著重度不亞於學科知識傳授，因此高中以下教師培育，除了著重學科專業能力外，教育專業能力亦不可或缺，以中等教育學程為例，至少應修習26個學分，包含教育心理學等，成績及格後，應通過國家考試、教學實習半年，才初具踏入講台的資格。

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侯俊良表示，但教育部為了解決現行師資荒，欲濫用現行技術高中的「專業及技術教師」的特例方式，免職前學分、免考試、免實習，形同宣告現行師資培育沒有存在必要，將從根本摧毀我國師培體系。為鼓勵業界人士轉任，除了廣開方便之門外，還額外發給轉任獎金，將更強化年輕人不願進入教師領域的意願，不可不慎。

全教總高中職委員會主委巫彰玫指出，現有教師荒形成原因，除了高達4成擁有合格教師證的準教師不願投入教職外，教師薪資待遇早已比不上付出的成本，工作上又動輒得咎，又怎能奢望年輕人願意投資心力在教育事業上？

全教總呼籲教育部中止彈性聘任管道，停止假借技術教師偷渡一般科目專任教師的彈性

師資規劃；應聚焦提升準教師的入職誘因，適時調整教師薪資與福利留住優秀教師，並從法制面遏止校園濫訴，提供教師有效後盾。

立委劉書彬表示，2023年統計顯示，全國師資逾22萬人，儲備師資有7萬多人，不是沒有人，而是不願意加入，原因為教學環境不足，加上薪資條件不夠好。一般人要成為老師必須經過5個關卡，歷經5年以上才有可能，但教育部擬放寬讓業師經簡易程序即可成為自然科學教師，忽略科技養成和教師養成之不同，教育部必須慎思。

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