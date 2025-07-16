外來種互花米草入侵澎湖本島 海岸線生態拉警報

湖西成功水庫大壩，互花米草現蹤。（民眾提供）

2025/07/16 12:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕外來種互花米草強勢入侵澎湖本島，繼2013年首度在北海無人島姑婆嶼發現後，近年來在澎湖本島成功水庫大壩、湖西沙港海邊，都陸續現蹤，若不及時制止，以互花米強勢入侵的速度，澎湖海岸線生態岌岌可危，呼籲相關單位盡速處理，澎湖縣政府農漁局與自來水公司都派員進行清除。

澎湖陸續發現互花米草植株，雖然農漁局和自來水公司派人前往清除，但植物的根系和種子可能已深入土中，所以每年還是會再長出來。澎湖縣政府應隨時監測，避免互花米草蔓延到其他海岸，造成無法挽回的生態破壞。

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互花米草原產於美洲的大西洋岸和墨西哥灣；地下根莖生命力旺盛，可深入土壤30-100cm；是國際公認的入侵植物，具耐鹽及耐淹特性，可適應潮間帶高鹽分環境。中國為了保護海岸及提高海灘植被生產力，1979年引進互花米草，至2021年中國沿海鹽沼地48.3%已經被互花米草佔領，面積600多平方公里，嚴重衝擊沿海的生態環境，成為中國沿海灘地最強勢入侵植物。

由於互花米草已在澎湖陸續發現，顯然已經慢慢蔓延。澎湖縣政府應儘速處理，以免面積擴大，影響海洋生態及造成航道堵塞，未來還要花更多的金錢和社會成本。現在植株都已陸續抽穗了，隨時種子會隨海水漂到各地，所以成功及沙港2地要馬上移除，晚一天風險更高。另外沙港既已出現族群，澎湖其他海岸也可能淪陷，所以要趕緊派人到各海岸調查，如果有要儘速移除，避免步上金門後塵。

湖西沙港海邊互花米草，顯示互花米草蔓延。（民眾提供）

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