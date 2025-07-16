苗栗縣阿斌哥10年捐助3820位弱勢生 攜手企業再捐100萬獎學金

阿斌哥大愛協會創辦人李文斌（左3）攜手企業捐100萬獎助學金給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦（右3）代表接受。（記者張勳騰攝）

2025/07/16 11:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣「阿斌哥大愛協會」自2016年起推動「助學金實施計畫」，幫助家境清寒、遭逢重大家庭變故、無力負擔學雜費的學生，連續10年攜手企業每年捐贈100萬元獎學金，迄今已協助3820位苗栗縣國中、小學的弱勢學生；協會創辦人、苗栗縣議會議長李文斌上午呼籲企業共襄盛舉，一起幫助弱勢團體及學生，為他們點燃希望之光。

「阿斌哥大愛協會」攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司及今網智慧科技公司，今（16）日共同捐贈100萬元獎助學金予苗栗縣政府，由縣長鍾東錦代表接受，續寫愛心10年不間斷的公益佳話；李文斌也致贈獎學金給後龍國中、小兩名學生獎學金，受獎的小學生也寫感謝卡給李文斌，讓李文斌相當窩心。

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李文斌指出，面對日益嚴重的貧富差距，弱勢族群急需社會各界的關懷與資助，因此每年透過苗栗縣政府教育處統籌分配，發放獎助學金給縣內國中、小學生，國中清寒學生每名3000元、國小學生每名2500元，每年約幫助382名學生，讓他們能安心就學，盼透過這項計畫減輕弱勢學子的經濟壓力，使其能專注於課業、培養自信，鼓勵孩子們即使在困苦中也能保持正向、樂觀態度，未來更能貢獻所學、回饋社會。

鍾東錦表示，這份持續10年的善舉，不僅是經濟上的援助，更是一種精神的傳承與希望的種下，他也期許得到這份獎學金的學生能更努力奮發向上，將來有成就時能報答父母及回饋社會，讓這份愛能永續存在，一代傳一代。

阿斌哥大愛協會創辦人李文斌（右2）攜手企業捐100萬獎助學金給苗栗縣政府，縣長鍾東錦（左2）致贈感謝狀給李文斌。（記者張勳騰攝）

苗栗縣阿斌哥大愛協會攜手企業，連續10年每年捐100萬獎助學金給苗栗縣政府，與會人士共切走過10年的蛋糕。（記者張勳騰攝）

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