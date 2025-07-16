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    女遊客嚇壞！宜蘭童玩節女性淋浴間遭男子開鎖闖入

    宜蘭童玩節女性淋浴間驚傳遭陌生男子闖入，讓清洗中的女遊客恐懼整個人僵住。（圖由宜縣文化局提供）

    宜蘭童玩節女性淋浴間驚傳遭陌生男子闖入，讓清洗中的女遊客恐懼整個人僵住。（圖由宜縣文化局提供）

    2025/07/16 11:39

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節女性淋浴間，驚傳遊客沖洗時遭陌生男子闖入，當事人驚嚇僵住，感覺受到侵犯，因事發當時有鎖門，質疑被人惡意打開。宜蘭縣文化局今天（16日）回應，淋浴間、更衣室將加裝門栓，警方也增設巡邏箱加強巡邏。

    網友PO文指出，7月14日帶小孩到童玩節玩，中午轉往水域服務台後方的女性淋浴間沖洗，進入後確認有鎖門，不料，沖洗過程竟有陌生男子打開裝設喇叭鎖的門，那一刻她因恐懼整個人僵住，馬上護著孩子，當下腦中浮現「這裡不是應該是安全的嗎？」

    事發後，原PO碰到宜縣文化局視察人員並告知此事，對方回應「會去看看」，然後就沒有後續，接著壓下情緒，帶著孩子離開現場，再寫信向宜縣文化局反映，她提醒帶孩子出遊的媽媽，不論去哪裡、參加什麼活動，涉及更衣或沖洗，要再三確認安全性，儘量陪同孩子使用設施，因為「有鎖」不代表真的安全。

    PO文曝光後，鄉民留言「太誇張了，如果他有利器呢？」、「女性淋浴間出現男子就已經不正常，更何況是開門」、「主辦單位應該好好重視，並且加裝安全鎖」。

    宜縣文化局科長陳盈良說，主辦單位獲報後，檢視童玩節園區淋浴間門鎖，確認均無損壞，基於安全考量，將在淋浴間、更衣室加裝門栓，作為第二道防護，已協調警方設置巡邏箱，同步增設男、女分流告示牌，提醒大家不要走錯，事發當天監視畫面會交給警方過濾蒐證。

    今年宜蘭童玩節7月5日在冬山河親水公園開幕，將持續到8月17日，已逐漸進入遊客入園高峰期。

    警方今天在童玩節淋浴間附近增設巡邏箱。（圖由宜縣文化局提供）

    警方今天在童玩節淋浴間附近增設巡邏箱。（圖由宜縣文化局提供）

    炎炎夏日裡，童玩節戲水設施人氣強強滾。（記者江志雄攝）

    炎炎夏日裡，童玩節戲水設施人氣強強滾。（記者江志雄攝）

    童玩節7月5日在冬山河親水公園開幕，將持續到8月17日。（記者江志雄攝）

    童玩節7月5日在冬山河親水公園開幕，將持續到8月17日。（記者江志雄攝）

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