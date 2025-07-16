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    第二屆觀光亮點獎票選 苗縣新推3景點拱天宮、出磺坑在列

    第二屆觀光亮點獎票選，苗縣新推3景點拱天宮（圖）、出磺坑在列。（記者蔡政珉攝）

    第二屆觀光亮點獎票選，苗縣新推3景點拱天宮（圖）、出磺坑在列。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/16 12:12

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」票選活動即日起至31日止開放網路票選，苗栗縣今年提報9處觀光亮點參選，包括第一屆曾入圍的6大觀光亮點舊山線鐵道自行車、雪見遊憩區、觀霧遊憩區、明德水庫、鯉魚潭水庫及苑港漁港；苗縣府文觀局強調，今年新增主推3處景點，白沙屯拱天宮、出磺坑礦業文化景觀以及南庄老街。

    苗縣府文觀局為促進民眾投票意願，也加碼推出「FB貼文加碼抽」、實體「亮點人氣票選擺攤」；「FB貼文加碼抽」為民眾完成投票後截圖「完成投票」視窗畫面，上傳臉書貼文留言處（https://reurl.cc/Y3W90L）即可參加抽獎；「亮點人氣票選擺攤」則於27日在南庄遊客中心舉辦，完成投票可獲得限量在地特色好禮—月見製菓所《手工蛋捲》限量100分及特色文創商品，送完為止。

    苗縣府文觀局除主推新增3景點，也歡迎民眾持續支持入圍第一屆的6處觀光亮點。苗栗縣長鍾東錦表示，苗縣擁有多元面貌，如山林、鐵道、水庫、宗教文化及客家聚落都是獨一無二的觀光資源，希望藉由觀光亮點獎，讓更多人看見苗栗的美麗與故事。

    第二屆觀光亮點獎票選，苗縣新推3景點拱天宮、出磺坑在列。（苗縣府提供）

    第二屆觀光亮點獎票選，苗縣新推3景點拱天宮、出磺坑在列。（苗縣府提供）

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