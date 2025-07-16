蔬菜批發價每公斤上漲7.2元 北農啟動平價作業

台北市市場處表示，今（16）日台北市果菜批發市場蔬菜每公斤批發平均價格46.6元，較休市前（13日）每公斤39.4元，上漲7.2元。（翻攝台北農產臉書）

2025/07/16 11:18

〔記者孫唯容／台北報導〕丹娜絲颱風7月初襲台，並連日降雨，中南部蔬菜產地受損嚴重，因此產量也受到影響，導致價格波動，台北市市場處表示，今（16）日台北市果菜批發市場蔬菜每公斤批發平均價格46.6元，較休市前（13日）每公斤39.4元，上漲7.2元。

台北市市場處指出，為緩和蔬菜價格波動，市場處已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路，自7月17日至7月24日，共8天，釋出平價蔬菜總計約50公噸，包括裸賣蔬菜29元/把、牛心番茄52元/盒、日本山藥178元/支、國產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥38元/袋、玉米筍29元/盒、進口蘿蔔35元/條、履歷紅蘿蔔35元/包（約2~4條）、韓國大白菜（切） 65元/個、進口青花菜45元/粒（180g）、A級杏鮑菇65元/袋等11項。

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台北市市場處表示，平價作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平價有機有機蔬菜箱，每箱內容物包含7包葉菜，3包根莖類，3包菇菌類，共13包，每箱699元含運費，每日限量300箱，共2400箱；消費者如欲了解因產地氣候影響可能導致後續菜價波動情形，可於本處網站內「公告資訊-物資供應專區-台北市農產品批發市場交易資訊平台」，即時查詢批發交易價格，以利掌握即時貨源。

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