桃市府公告第4批智慧監控產業 半導體、汽車、光電產業納入管產業

桃市府環保局本月15日公告第4批智慧監控名單，廠商若未在時間內完成「固定污染源全時監控」安裝，可依法連續開罰直到確實裝設為止。（環保局提供）

2025/07/16 12:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局自2016年起分批將高污染產業納入智慧監控，本月15日再公告第4批智慧監控名單，包含半導體、汽車製造業、光電材料及零組件等，共計有58廠家60個製程，廠商若未在時間內完成「固定污染源全時監控」安裝，並將數據連線傳回市府平台，市府將依法連續開罰直到確實裝設為止。

市長張善政今（15）日主持市政會議表示，近來參加多場基層座談，多位里長對桃園某些區域的空氣品質表達憂慮，而為此桃園市自2年前開始推動肺癌篩檢，但正本清源還是徹底改善空品，除了研議與中央大學合作成立長期空品監測合作計畫，另一方面也要加強對產業的監控。

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張善政表示，桃園是全國重要的產業重鎮，去年的工業產值就達到4.7兆元，位居全台第1，桃市府採分階段將高污染產業納入智慧監控，本月15日已正式公告第4批的智慧監控名單，包含半導體、汽車製造業、光電材料及零組件等，共有58家廠商、60道製程，讓桃園高污染產業的智慧監控覆蓋率達到9成。

張善政表示，公告納入智慧監控的名單後，廠商都需安裝「固定污染源全時監控」，並將數據連線傳回市府平台，透過系統回傳的資料，市府可以即時掌握廠商設備運作情況，一旦有異常，業者就能迅速處理，減少環境衝擊，並要求設備都需通過「168小時不中斷連線」測試，不容許有中斷的問題，後續市府將召開說明會，協助廠商在1年內完成設定、連線。

環保局表示，桃園市自2016年起分批納管高污染產業，第1批及第2批針對PM2.5高污染潛勢行業，包括中小型生煤鍋爐、木屑鍋爐、小型廢棄物焚化程序、砂石場、瀝青業等行業，共納管113家138個製程；第3批針對VOCs揮發性有機物高污染潛勢行業並於2024公告，包含膠帶製造程序、聚氨基甲酸酯（PU）合成皮製造程序、凹版印刷作業程序、銅箔基層板製造程序共73家76個製程。

環保局表示，本月15日公告的第4批，持續擴大VOCs高污染潛勢行業管制，包含汽車表面塗裝程序、半導體製造程序、二極體製造程序、光電材料或元件或電子零組件製造程序及液晶顯示器製造程序等，共計有58廠家60個製程。

市長張善政15日主持市政會議表示，除了肺癌篩檢替民眾健康把關，市府將與學界合作長期監控空品，並加強對高污染廠商的監控。（記者鄭淑婷攝）

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