鄉鎮市幼兒園教保服務時間長 宜蘭新進教師爭取比照公立附幼

幼兒園示意圖與新聞無關。（資料照）

2025/07/16 11:47

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕因應教育部「大班一師」規定，宜蘭縣政府今年協助各鄉鎮市幼兒園辦理教師甄選，共招聘36人，但各幼兒園教保服務時間不一，有園所甚至暑期「無縫接軌」等同全年無休，有新進教師爭取比照國小附設幼兒園，盼縣府能明定統一開學期程與行政規範，保障教師合理工時與休假權益。教育處回應，部分縣市也面臨相同問題，將請教育部函釋後溝通調整。

宜蘭鄉鎮市幼兒園今年新進36名教師，不過各獨立園教保服務時間未統一，相關規定也各自訂定，因此出現同為幼教師、適用教師法，但規範卻與公立附幼不同調的情形發生。有鄉鎮市幼新進教師在「幼教老師也是人」臉書發聲，認為考上正式教師卻缺乏應有保障，鄉鎮市幼教師不適用「勞基法」，也無法依據「教師請假規則」，因無特休假，園所要求8月1日起就要到校準備開學事宜，等同全年無休。

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該教師爭取能比照公立附幼，統一開學期程與行政規範，並保障教師合理工時與休假權益，也希望縣府履行監督職責，整合行政體系，避免讓他們成為地方體制內無所依靠的人球。貼文一出，吸引部分幼教師留言討論，分享所在縣市也遇到類似情況。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡說，有少數鄉鎮市幼兒園的教保服務時間確實較為極端，呼籲縣府應多協調溝通，並協助以幼生立場為主體，在考量有適用教師法的教師加入後，回歸「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，設定合理教保服務時間。

宜蘭縣府教育處回應，陸續接獲新進教師、鄉鎮市公所諮詢相關規範，加上部分縣市也有相同問題，將請教育部函釋，後續依公文內容進行溝通協調，盼在顧及教師權益下，符合幼生、家長及園所等各方需求。

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