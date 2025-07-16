基隆協和四接案 環團赴政院提撤銷環評訴願

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團今赴行政院提出撤銷協和四接環評訴願。（記者謝君臨攝）

2025/07/16 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕基隆「協和四接案」於2月26日通過環評大會，並於6月24日作出環評處分。然而，環保團體指控環評過程中有諸多爭議及程序瑕疵，以及土壤污染、國防疑慮、環境破壞等重大問題，盼協和燃油機組早日除役，未來以節能、儲能、能源管理及再生能源等取代，今赴行政院正式提出撤銷協和四接環評訴願。

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部於2月26日召開環評大會審查協和電廠更新改建計畫（四接），討論後建議此案補正後通過。

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對此，守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團今赴行政院提出撤銷協和四接環評訴願。守護外木山行動小組召集人王醒之批評，四接環評已淪為公然打假球的國家級騙局，最後被環境部核定的環評報告，根本是千瘡百孔的遮羞布，包括台電在環評書中長期隱匿廠區土壤嚴重污染，甚至謊稱一切符合標準。

王醒之續指出，協和四接緊鄰基隆軍港威海營區，中共4月初軍演已明確以台灣天然氣接受站為模擬攻擊對象，這不是危言聳聽，這是赤裸裸的國安危機。但環評會議竟完全沒有討論如此重大的國防安全疑慮。此外，天然氣發電過度依賴進口，且儲存天數短，協和四接更是「孤島型接收站」，斷氣風險極高。

而在記者會進行當中，中興大學環境工程學系教授莊秉潔突然現身，並在一旁高喊：「撒謊！」環團則反擊：「他幫台電拍攝不實廣告，請大家記住他的臉。自己去開記者會，想要升官自己去啦！」所幸並未釀進一步衝突。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔突然現身，並在一旁高喊：「撒謊！」環團則反擊：「他幫台電拍攝不實廣告，請大家記住他的臉。」（記者謝君臨攝）

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