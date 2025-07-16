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    大稻埕夏日節國際IP吸睛 蔣萬安嘆「這點」可惜

    「2025大稻埕夏日節」8月6日到30日在大稻埕碼頭登場。（圖由台北市觀光傳播局提供）

    「2025大稻埕夏日節」8月6日到30日在大稻埕碼頭登場。（圖由台北市觀光傳播局提供）

    2025/07/16 11:28

    〔記者何玉華／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」8月6日到30日在大稻埕碼頭登場，台北市觀光傳播局在市政會議簡報籌備情形，台北市長蔣萬安指示，未來各局處辦活動，除了國際知名IP，也要思考找台灣優秀創作者的IP，為本土的各種元素保留站上舞台的空間；另結合8月底將登場的「潮台北」音樂節，規劃整體行銷宣傳。

    「2025大稻埕夏日節」8月6日到30日在大稻埕碼頭登場，將施放4場主題煙火秀及5場音樂展演；3場主題煙火安排在週間的週三晚上8點，8月30日七夕情人節隔天壓軸場，以「愛情來得正是時候」為主題，施放長480秒、面寬約達800公尺大型煙火，還有近年在台日引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。

    今年也特別與台灣華特迪士尼公司合作，將上映30週年的《玩具總動員》經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪與熊抱哥的巨型人偶、主題造景，搬入大稻埕街頭及延平河濱公園河岸邊，營造打卡熱點。

    蔣萬安聽取簡報後表示，各局處辦活動運用IP，比較少看到台灣本土的創作，有一點可惜；台灣有不少優秀的創作者，未來各局處大小活動，除了找國際知名IP外，也可以給台灣優秀創作者的IP舞台露出，為本土的各種元素保留站上舞台的空間。

    蔣萬安也提醒交通問題要透過多元管道提前加強宣傳，並要求觀傳局思考將單點活動擴大影響力跟延續性。如每週三的煙火施放，週四、週五可以有其他亮點，吸引北上的遊客住1、2晚留到週末，擴大消費力。還有8月底銜接到「潮台北」音樂節，可以提前做宣傳，吸引呼朋引伴來看煙火的年輕朋友，好好思考整體的宣傳行銷。

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