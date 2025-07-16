為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    120年颱風首度登陸嘉義 超狂風把船吹落海驚悚畫面曝光

    船隻被狂風吹飛。（圖擷取自影片）

    船隻被狂風吹飛。（圖擷取自影片）

    2025/07/16 10:54

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，在當地帶來最大陣風16級狂風，更造成大停電；最近災區電力陸續恢復，颱風登陸時布袋地區狂風畫面流出，有停在陸上的船隻，竟被狂風吹起飛進海裡，狂風把附近的物體吹得四散飛舞，相當驚悚。

    布袋鎮岑海里是本次颱風重災區，全區停電多日，里長翁億頴連日來協助台電人員搶修電力，日前終於恢復。

    翁億頴說，電力陸續恢復後，在南堤旁的里民調出監視器畫面，只見6日晚間11點多，原本平靜的畫面開始震動，突然大型吊台先被吹倒，後來平靜一陣子後，突然狂風來襲，戶外大量物體被吹飛，原本固定在陸地上的船隻，竟先被吹掀，隨後飛上天空，落入海裡，消失在畫面中，過程中還有疑似電力短路起火過程，非常驚悚。

    翁億頴也說，本次岑海里停電嚴重，台電人員連日搶修電力，日前終於恢復，布袋鎮如1368烤鮮蚵吃到飽海鮮餐廳提供台電人員免費烤鮮蚵，希望能慰勞辛苦的台電人員。

    船隻消失在畫面，一旁還有疑似電力短路發生的火花。（圖擷取自影片）

    船隻消失在畫面，一旁還有疑似電力短路發生的火花。（圖擷取自影片）

    船隻後方的大型吊台被吹倒。（圖擷取自影片）

    船隻後方的大型吊台被吹倒。（圖擷取自影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播