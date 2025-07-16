120年颱風首度登陸嘉義 超狂風把船吹落海驚悚畫面曝光

船隻被狂風吹飛。（圖擷取自影片）

2025/07/16 10:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，在當地帶來最大陣風16級狂風，更造成大停電；最近災區電力陸續恢復，颱風登陸時布袋地區狂風畫面流出，有停在陸上的船隻，竟被狂風吹起飛進海裡，狂風把附近的物體吹得四散飛舞，相當驚悚。

布袋鎮岑海里是本次颱風重災區，全區停電多日，里長翁億頴連日來協助台電人員搶修電力，日前終於恢復。

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翁億頴說，電力陸續恢復後，在南堤旁的里民調出監視器畫面，只見6日晚間11點多，原本平靜的畫面開始震動，突然大型吊台先被吹倒，後來平靜一陣子後，突然狂風來襲，戶外大量物體被吹飛，原本固定在陸地上的船隻，竟先被吹掀，隨後飛上天空，落入海裡，消失在畫面中，過程中還有疑似電力短路起火過程，非常驚悚。

翁億頴也說，本次岑海里停電嚴重，台電人員連日搶修電力，日前終於恢復，布袋鎮如1368烤鮮蚵吃到飽海鮮餐廳提供台電人員免費烤鮮蚵，希望能慰勞辛苦的台電人員。

船隻消失在畫面，一旁還有疑似電力短路發生的火花。（圖擷取自影片）

船隻後方的大型吊台被吹倒。（圖擷取自影片）

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