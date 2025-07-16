炎上！足球員被迫抽血 教授嗆「全師大都要道歉嗎」網友揪貓膩

國立台灣師範大學女子足球隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。其中一名簡姓受害者（見圖）在社群披露受害的遭遇，卻遭一名台師大冷血嗆聲「整個師大都要跟你道歉嗎？」（圖擷自threads）

2025/07/16 12:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女子足球隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。其中簡姓受害者在社群披露受害的遭遇，台師大教授劉錦璋竟冷血留言嗆聲：「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」引發網友炎上，留言砲轟「為人師表，帶頭欺負學生」還有網友揪出這教授也掛名論文指導教授，質疑恐有連帶責任。

立委陳培瑜去年11月踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，揭露教練周台英以畢業學分強迫學生連續14天、1天3次配合抽血進行人體試驗、挪用受試者經費及進行精神霸凌等，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年，立委近日呼籲教育部應對此案提出司法告發。

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簡姓受害者最近在社群曝光當初抽血的短片，淚訴「我的32必修學分，是血汗學分喔」、「這個血汗不是比喻，是真的被強迫抽了超過200管的血換來的」，她在另一則發文也提到「半年了，師大沒有道歉」。不料，台師大運動競技學系教授劉錦璋竟在下方留言，嗆聲：「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

劉錦璋的留言隨即引來網友群起開轟，近1400則留言怒嗆「為人師表，帶頭欺負學生，厲害了！」、「身為學校體系的一份子，上百萬人認為你需要道歉，而且是誠摯的道歉」、「現在師大研究倫理是這樣教的？這學校真可悲」、「都做到大學教授了請不要欺負學生」、「你有三個漂亮女兒被妳太太稱呼公主，你的公主要不要這樣天天給人這樣抽血？別人家的女兒就該這樣被對待嗎」？

另有網友更挖出，在相關論文及期刊上，周台英與劉錦璋同樣掛名為指導教授、作者，引發網友進一步質疑「被抓包是論文共同發表人了，看起來是真的要趕快道歉，不然燒起來會不會有刑事連帶責任很難說？」、「看到樓下庫存頁面，原來論文疑似也有必修課教授一份⋯那可能確實需要跟學生們道歉了」、「如果有參與不是道歉這麼簡單。解職吧。我們在中國嗎？拿學生做人體實驗？」

有網友更挖出，在相關論文及期刊上，周台英與劉錦璋同樣掛名為指導教授、作者，引發網友進一步質疑「被抓包是論文共同發表人了，看起來是真的要趕快道歉」、「如果有參與不是道歉這麼簡單。解職吧」。（圖擷自threads）

有網友更挖出，在相關論文及期刊上，周台英與劉錦璋同樣掛名為指導教授、作者，引發網友進一步質疑「被抓包是論文共同發表人了，看起來是真的要趕快道歉」、「如果有參與不是道歉這麼簡單。解職吧」。（圖擷自threads）

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