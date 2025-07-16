台電人員搶修遭電擊命危 邱泰源：奇美醫院全力搶救中

衛福部長邱泰源表示，已請奇美醫院全力救治李姓台電人員。（記者林志怡攝）

2025/07/16 10:28

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風日前重創中南部，造成多地電力中斷，台電派員連日搶修復電，但昨日36歲李姓台電人員在義竹鄉進行架空線路作業時，意外遭電擊，當場失去呼吸心跳。衛福部長邱泰源指出，他昨日立即聯繫到奇美總醫院院長了解情況，奇美醫院也承諾會全力搶救。

昨日下午4時許，台電嘉義區處36歲李姓人員在義竹鄉進行架空線路作業，不慎遭電擊受重傷，失去心跳，雖救護人員緊急將李姓台電人員送往台南市柳營奇美醫院搶救後，心臟功能恢復，但仍有呼吸衰竭，上半身20%燒燙傷，目前使用葉克膜並於加護病房持續觀察中。

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民進黨立委蔡易餘表示，得知李姓台電人員情況後，他立即致電邱泰源，希望請求醫療支援，也親赴醫院慰問，邱泰源今日上午出席國民健康署兒童發展篩檢週年記者會前接受媒體聯訪表示，他在接到蔡易餘的電話後，也立刻致電聯絡奇美總醫院院長，奇美醫院也承諾全力搶救。

此外，邱泰源說，李姓台電人員在事發當下已經OCHA（到院前心肺功能停止），但經過搶救，心臟功能恢復，目前持續使用葉克膜，相信奇美醫院會盡全力救治，也希望各界一起為李姓台電人員集氣。

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