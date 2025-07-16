新北永平國小地下停車場進度超前2.3％ 地下一層結構體工程施工中

新北市永和區永平國小地下停車場模擬圖。（圖由交通局提供）

2025/07/16 10:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市永和區永平國小地下停車場工程總經費達15億7000萬元，採用創新廉政平台與智慧科技工地管理，打造全民監工機制，確保施工透明與安全。交通局指出，該工程去年暑假前成功完成操場地下長期掩埋垃圾廢棄物的清運作業，推進工程進度，目前正進行地下一層結構體工程，整體進度已達75.65％，超前預期2.3％，力拚2026年6月完工。

新北市副市長陳純敬日前再度視察永平國小地下停車場工程時表示，永平國小地下停車場工程以人本交通做為校園整體規劃重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場更首創特色臨停接送區，讓家長在停車場內安全、安心地接送學童。

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交通局長鍾鳴時指出，停車場施工前，先由環保局完成地下廢棄物採樣與分析，確認非有害事業廢棄物，並透過與家長會及自救會充分溝通，順利完成清運工作。同時，成立由檢調機關、台灣透明組織協會及多個市府單位組成的廉政平台，導入智慧工地管理系統，公開透明工程資訊，確保工程品質與公信力。

交通局停車管理科長吳清哲表示，永平國小停車場規劃地下三層，提供238格小型車位及692格機車位。施工過程面臨缺工缺料及因捷運工程擾動土層，引發連續壁坍塌等問題，經施工團隊積極施作地質改良樁，並加派工班及車班，讓工程進度得以趕進，目前正進行地下一層結構體工程，實際工程進度為75.65％，超前2.3％，力拚2026年6月完工。

新北市永和區永平國小地下停車場力拚2026年6月完工。（圖由交通局提供）

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