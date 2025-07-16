台師大女足球員被迫抽血試驗 律師呂秋遠：恐涉恐嚇與強制罪

律師呂秋遠表示，「周姓教練的行為涉嫌刑法恐嚇罪、強制罪等，如果一罪一罰，以次數與人數，可能不是易科罰金就能解決的」。（資料照）

2025/07/16 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足選手淪為教授的實驗白老鼠，教授甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。對此，律師呂秋遠表示，「周姓教練的行為涉嫌刑法恐嚇罪、強制罪等，如果一罪一罰，以次數與人數，可能不是易科罰金就能解決的」。

呂秋遠昨於臉書發文表示，「從2024年11月開始，就有立委揭露台灣師範大學女足校隊，被周台英教練強迫抽血，進行人體試驗。」年輕人可能不太知道周教練是誰，但是她在1980年代女足界的地位，大概等於棒球界王建民之類的高度。她曾經是國家代表隊的最佳前鋒，在德國與日本職業賽的表現都非常傑出，踢球成績斐然，後來還當了國家代表隊的總教練。

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呂秋遠說，不知道出於什麼原因，周教練竟然同意幫周教授做「實驗」。這個「實驗計畫」的研究方法，雖然有研究倫理委員會通過，但是在執行的時候，竟然出現了非常荒謬的狀況。周教練要求師大女足校隊的隊員，必須連續14天，每天抽血兩管，分析運動跑步前後的大數據，教練還會威脅如果不合作的學生，會被扣學分、退隊或延畢。

呂秋遠認為，從事後學生的反應來看，整個執行的過程充滿了惡意與瑕疵。不論是學術倫理、教育本質、體育系的封閉環境與學生的弱勢程度，乃至於法律層面（尤其是刑法），隨便一項對於女足隊的學生來說，都是很可怕的狀況。

呂秋遠直指，「首先，能不能不簽同意書？可以，當然可以，但是請想清楚自己的未來。」花了這麼多年的心力，終於能在台師大足球校隊，不參加就有可能拿不到學分、被退隊、不能畢業，誰敢不同意？更別說有許多受測驗者的同意書是在事情爆發後才補簽的，完全違反人體試驗管理辦法的規定。

呂秋遠指出，「再來，誰幫這些受試驗者抽血呢？並不是醫事人員，一開始甚至是由研究生『幫忙』抽血。因為不是專業人員，因此抽血失敗的可能性很高，意思是雖然抽血兩管，但是抽血3次以上是家常便飯，甚至有學生抽到10次。抽血失敗有多痛？況且是非專業人員，抽10次？這個數字多麼讓人難過，不論是身體或是心理上。」

有錢可以拿嗎？有。但是在剛開始的時候，確實被教練要求集中管理，繳回足球隊做公費使用，直到後來才因為事情爆發後，校方才「承諾」會補足給學生，但是具體項目跟金額都還沒有公布。至於在過程中不配合、抱怨不服從的球員，被施加不同程度的嘲諷與霸凌，因此整個過程才會爆發。

呂秋遠提及，這件事在立委揭發以後，校方才在去年12月展開調查，調查結果認定周教練有強迫學生抽血、同意書事後補簽、經費有被挪用等等問題。因此要求銷毀研究資料、提供學生心理諮商，並且要求周教練不能再帶隊。霸凌委員會於教育部都建議：解聘周教練，並禁止兩年內回任教師，但教評會卻改為較輕處分：停聘一年，不予晉升或兼課，但仍保留其教職。

呂秋遠坦言，或許台師大校方考慮很多，但是就這件事而言，就是周教練利用體育球隊比較封閉、服從性高、擔心努力付諸流水的狀況，才有機會以這種惡劣的方式要求學生配合。「無論如何，都不是輕輕帶過就可以的。因為這些行為已經涉及刑法恐嚇罪、強制罪等，如果一罪一罰，以次數與人數，可能不是易科罰金就能解決的。對於這些正值青春的球員來說，『對不起』3個字，應該很難撫平他們的傷痛。」

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