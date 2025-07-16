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    丹娜絲颱風毀損14.5萬片光電板 彭啓明重申：不會造成污染

    環境部長彭啟明16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「光電設施對環境影響情形」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    環境部長彭啟明16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「光電設施對環境影響情形」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/16 10:21

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽能板毀損；環境部長彭啓明表示，此次風災合計災損約14萬5千片光電板，其非屬有害廢棄物，也有抽檢嘉南災損光電案場域水質調查4處，都符合標準，不會造成任何污染。

    立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告。

    彭啓明表示，此次風災導致嘉義光電板毀壞約11萬4千片，重量約2200公噸；台南市災損數量約3萬1千片，重量約600公噸；合計災損數量約14萬5千片，重量約2800公噸。災損最為嚴重的嘉義新塭滯洪池案場，災損數量約5萬片。

    彭啓明說明，太陽光電模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，發電元件為半導體晶片不含粉液等有害物質，外層以玻璃及鋁框緊密封裝。

    彭啓明指出，週一有派環境部同仁去抽檢4個點，分別為3個滯洪池、1個魚塭，並針對水質進行10種重金屬量測，目前大概有一半重金屬是零減出，另因當地在濁水溪附近，其錳濃度較高，但都符合標準。因此針對網路謠傳的「南部的魚都不能吃」是錯誤，這邊來做個澄清。

    彭啓明說，自己本身在上禮拜六也特別到太陽光電板處理場視察，其實每個都可以回收，再者，光電板所有成分中是沒有毒，也沒有任何液體，因此屬於事業廢棄物，會要求業者盡快將堆置在路邊的光電板去除。目前業者已積極的跟部分去化業者進行簽約，也承諾會盡快處理，我國約有4-5家廠商，若能加緊趕工，目前估計，約一個半月就可將所有太陽光電板去化完成，環境部將密切監督。

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