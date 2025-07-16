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    三重中興橋下機車道出口過窄遭批「罰單陷阱」 交通局擬改善

    民眾反映，位於中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，導致眾多機車下橋時誤壓雙白線，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

    民眾反映，位於中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，導致眾多機車下橋時誤壓雙白線，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/16 10:06

    〔記者羅國嘉／新北報導〕中興橋跨越淡水河連接台北市萬華區、新北市三重區，是往返雙北重要交通橋梁，但民眾反映，位於橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，導致眾多機車下橋時誤壓雙白線，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。

    市府交通局專門委員林昭賢表示，為強化警示效果，將於下橋處槽化線區域增設導桿，並調整機車停等區位置，改設於內側第二車道，以引導車流與提升安全。

    民眾指出，該處為交通繁忙路段，尖峰時段機車量大，加上下橋後的轉彎斜坡容易導致騎士偏移，平均10輛機車中就有3輛可能誤壓雙白線。質疑市府未針對道路設計不當進行改善，反而依此開罰，令人感到不公。

    針對此問題，民眾提出兩項建議，一是於雙白線處加裝黃色防撞柱，以提醒騎士保持安全距離並減速通行，提升安全性；二則是重新劃設出口道路，使車道配置更合理，紓解通行壓力，避免無謂罰單產生。

    民眾表示，已透過1999市政專線反映，但市府僅將副本轉交交通管制工程處，遲未收到具體回應，盼市府正視問題、優化路口設計，避免機車族無辜受罰、流失民心。

    林昭賢回應，中興橋下環河南路的機車道目前寬度1.5公尺以上，符合市區道路附屬工程設計規範相關規定。另為加強相關警示，將於下橋處槽化線處增設導桿，並調整路口機車停等區位置改於內2車道設置；雙白實線為規範車輛禁止變化車道，提醒用路人依標誌標線號誌行駛，以維行車安全。

    中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

    中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

    中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

    中興橋下環河南路一段的機車道出口處設有雙白線，因出口與標線距離過窄，恐遭檢舉變換車道，形同罰單陷阱。（記者羅國嘉攝）

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