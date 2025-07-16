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    超噁畫面曝光！惡房客落跑 屋內慘變垃圾山、蟑螂老鼠亂竄

    惡房客留下滿坑滿谷的垃圾，屋內有如一座垃圾山，寸步難行。（圖由民眾提供）

    惡房客留下滿坑滿谷的垃圾，屋內有如一座垃圾山，寸步難行。（圖由民眾提供）

    2025/07/16 09:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1名包租婆數年前將房子租給一名外送員，原以為找到好租客，但從今年5月起連2個月未繳房租，房東要求他搬家，不料他卻搞失蹤，房東前往查看當場崩潰，30多坪原本布置精美的客廳、臥室與浴室全都堆滿垃圾，吃過的便當盒、寶特瓶早已堆成好幾座垃圾山，屋內爆滿蟑螂、老鼠亂竄。

    房東不得已找來清運公司，垃圾堆滿3輛大貨車，資源回收物捆了近百袋。房東指出，從清運到復原預估要花50~100萬元；遇到惡房客，真是讓她心力交瘁。

    這位住在彰化市的包租婆指出，數年前將房子租給這名外送員，每月房租8500元，後來漲到1萬元，去年起房租即未正常繳納，今年告知他租約到5月底，沒想到5、6月都連絡不上也未繳租。

    日前包租婆會同友人前往查看，一打開大門一陣腐臭味撲鼻而來，她們被眼前景象給嚇壞，30幾坪的房子有如垃圾場，到處都是大便。包括廚房、沙發、廚台、陽台都是滿滿垃圾，地板都是污垢，垃圾包含衣物、餐盒、寶特瓶等，整個房子寸步難行，臭氣熏天，更噁心的是有爆滿的蟑螂、老鼠亂竄，讓她與友人差點吐出來。

    由於房客落跑，她只好花大錢請人清理跟清運，共花了6萬元，堆滿3輛貨車，光是資源回收物就清出近百袋，廁所燻黑要全部打掉，又要花20萬元整理，整個房間都被煙燻成黃褐色，地板與牆壁都要重新油漆，家具也要翻修或更新，粗估約要花費50~100萬元，她無奈說真的要慎選房客。

    屋內堆滿垃圾，蟑螂、老鼠亂竄，讓房東崩潰。（圖由民眾提供）

    屋內堆滿垃圾，蟑螂、老鼠亂竄，讓房東崩潰。（圖由民眾提供）

    廁所堆滿垃圾汙穢不堪，讓包租婆差點吐出來。（圖由民眾提供）

    廁所堆滿垃圾汙穢不堪，讓包租婆差點吐出來。（圖由民眾提供）

    現場清出近百袋資源回收物。（圖由民眾提供）

    現場清出近百袋資源回收物。（圖由民眾提供）

    屋內清出的垃圾裝滿3輛貨車。（圖由民眾提供）

    屋內清出的垃圾裝滿3輛貨車。（圖由民眾提供）

    屋內清出爆滿垃圾。（圖由民眾提供）

    屋內清出爆滿垃圾。（圖由民眾提供）

    屋內垃圾堆滿地。（圖由民眾提供）

    屋內垃圾堆滿地。（圖由民眾提供）

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