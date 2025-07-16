高燒吊點滴還得抽血 石明謹再曝師大女足受害者可怕遭遇

國立台灣師範大學女子足球隊被爆有教練強迫球員配合研究抽血，石明謹今上午再分享另一名受害者被脅迫抽血，甚至連發高燒吊點滴也都不能請假休息的可怕經歷，並批連原本說好的1千元也沒有發下去。（資料照）

2025/07/16 13:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立委踢爆國立台灣師範大學女子足球隊竟有教練強迫球員配合研究連續抽血，甚至以學分、強制退隊等手段威脅配合。球評石明謹繼昨（15）日分享兩名受害學生遭遇，今上午再分享另一受害者被脅迫抽血的可怕經歷，連發高燒吊點滴也都不能請假休息，並批連原本說好的1千元也沒發下去，而是直接當公積金；他怒斥：「師大發聲明說會退還這1000元，但是要怎麼退還這些孩子的人生？」

石明謹昨日陸續分享簡姓足球員以及YOYO這兩位受害者的親身遭遇，今上午也再度披露「另一個孩子彤彤的故事」，他直言這是「一個大一就讓自己從足球之路畢業的球員」。

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石明謹表示，很多人覺得奇怪，為什麼YOYO會因為寒暑假無法請假回家，導致她休學，並且與家人關係生變。根據彤彤所說，教練不准她們在寒暑假時請假，因為抽血實驗，必須要「連續抽14天」才有效果。

石明謹指出，彤彤在實驗期間因為發高燒送急診，但是教練要求她隔天必須繼續做體能，也要繼續抽血，把14天的實驗做完，可以拿到1000元，如果沒做完，學分會有問題，於是彤彤硬著頭皮，帶著高燒把14天的實驗做完。

石明謹也說，後來彤彤因為受不了，所以也休學了，「我慶幸的是她沒有因此受到身體上嚴重的傷害，及早脫離了這個環境，但國家又因此少了一個人才，少了一位出色的女子運動員」。

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石明謹直言，有些來自偏鄉的孩子真的會為了那1000元，努力撐下去，可笑的是，這1000元竟然也沒有發下去，拿去當球隊公積金了。對於部分網友說，「你覺得教練的要求不合理，是不會離開喔！」石明謹也回應「對，後來很多人都像YOYO還有彤彤一樣離開了足球。但為什麼是努力不懈考上師大，未來前途一片光明的選手要離開？」

石明謹在文末也質問，「師大發聲明說會退還這1000元，但是要怎麼退還這些孩子的人生？」在發文底下網友也紛紛質疑「賣血14天只值1000？」、「惡魔教練，地獄校園」、「師大竟然提出退學生1000元的這種荒誕的解決方法！他們以為現在是1990年代嗎？」、「真的很難想像居然會有這樣的世界，這居然是培養師資的殿堂」、「師大在開玩笑嗎？重點是1000元嗎？」等。

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