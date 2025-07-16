台師大女足被迫抽血試驗 吳靜怡批體制冷漠、權力失控恐涉刑事犯罪

台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發。（資料照）

2025/07/16 09:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女子足球隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。媒體人吳靜怡發文質疑，「抽血換學分事件」不只是一起教師失德的醜聞，更是一場體制冷漠、權力失控的教育悲劇，她批評「學術不應該披上壓迫的外衣！」同時也質疑「抽血事件不只是學術醜聞，是可能的刑事犯罪，檢調必須追查！」

立委陳培瑜去年底踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，揭露教練以畢業學分強迫學生連續14天配合抽血進行人體試驗、挪用受試者經費及進行精神霸凌等，受到的處分卻極輕微，質疑學校嚴重偏頗。

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吳靜怡在臉書發文指出，台師大女足隊的「抽血換學分事件」，不只是一起教師失德的醜聞，更是一場體制冷漠、權力失控的教育悲劇！從球員被迫連續14天、每天3次抽血，到面對抗議時校內教授竟回嗆「整個師大都要跟你道歉嗎？」這樣的荒謬，居然發生在台灣大學校園。

吳靜怡批評，一名教練、研究主持人能夠用「不抽血就沒學分」來威脅學生服從，而一整個計畫可以在沒有書面同意、沒有專業人員的前提下進行人體實驗，學校卻能在第一時間選擇冷處理？而不是捍衛學生立場？這不僅是單一教師的錯誤，更反映了體制在監督和保護學生權利方面的失能。

吳靜怡也質疑，學生的創傷仍未平復，但師大給出的懲處卻只是「停聘一年」、「不晉薪」、「不兼課」難道就這樣？這樣對學生的每滴鮮血來說公道嗎？

吳靜怡也提到，教育部與國科會不該只是「道歉止血」，而是應該立即將案件移送檢調單位調查。她表示受害學生指出未獲說明、不知研究內容、抽血時間過長，且早期甚至由非醫護人員執行抽血，在台灣人體研究須經受試者書面同意，並由合格醫療人員執行，很明顯已經涉嫌違反《人體研究法》。

吳靜怡也質疑，學生是在受脅迫情況下配合抽血，威脅不配合就沒學分、退隊、退學等等，恐怕觸犯《刑法》的強制罪、妨害自由、傷害罪。

吳靜怡也砲轟，校方行政處分明顯失衡，形同袒護，此案很明顯的不當使用國科會補助款，可能涉貪瀆或詐領，檢察機關應主動介入偵辦，教育部與國科會應同步啟動紀律調查與財務稽查機制，並比照補習班猥褻案、公費研究舞弊案的標準，讓體制不再成為壓迫者的庇護所。

吳靜怡在文末也強調，「台師大抽血事件」不應該用「行政懲處」草草了事，因為這是許多孩子們求學的悲慟和青春的鮮血，希望相關的主管機關，不要這樣就算了！為這些熱愛體育的孩子多想想吧！

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