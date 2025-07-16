為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄左營非法日租屋「聚所」 遭市府斷水斷電

    高雄左營區非法日租屋「聚所」。（圖由觀光局提供）

    高雄左營區非法日租屋「聚所」。（圖由觀光局提供）

    2025/07/16 09:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為支持合法旅宿，高市觀光局聯合相關局處，針對左營區非法日租屋「聚所」祭出鐵腕，啟動「斷水斷電」強制手段，呼籲消費者應選擇合法旅宿，確保安全與住宿品質。

    觀光局指出，左營區非法日租屋「聚所」，於去年6月18日遭罰10萬元並勒令歇業，但仍持續營業，違法經營旅宿業；今年2月19日再被裁處20萬元怠金，並勒令歇業，但業者無視法令繼續違法營業。

    為保障旅客住宿安全，觀光局會同市府相關單位及台水台電公司，此次前往強制執行斷水斷電處分，並張貼違反法令公告。

    高市觀光局長高閔琳表示，依據「發展觀光條例」規定，經營旅館業未取得登記，擅自提供不特定人以日或週方式收取住宿費用者，可處10至200萬元罰鍰並勒令歇業；若再經查獲有持續經營情形，續依「行政執行法」第27條處以怠金並勒令歇業；若仍未歇業，則依「發展觀光條例」第55條第7項予以斷水斷電。

    觀光局說明，交通部已於今年4月2日修訂「發展觀光條例」非法旅館裁罰金額，由原來的10萬至50萬元，修訂為10萬至200萬元；非法民宿裁罰金額由原來的6萬至30萬元，修訂為10萬至100萬元，裁罰金額調高4倍，加重對非法業者裁罰。

    觀光局提醒，非法日租屋經常透過網路平台招攬生意，以裝潢漂亮、價格便宜或地段方便等方式吸客，但這些營業場所均未通過消防及建物公安檢查，更無24小時服務人員，若不幸發生公安意外或消費爭議，消費者往往求償無門。

    高市府針對左營區非法日租屋「聚所」，啟動「斷水斷電」強制手段。（圖由觀光局提供）

    高市府針對左營區非法日租屋「聚所」，啟動「斷水斷電」強制手段。（圖由觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播