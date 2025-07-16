高雄左營非法日租屋「聚所」 遭市府斷水斷電

高雄左營區非法日租屋「聚所」。（圖由觀光局提供）

2025/07/16 09:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為支持合法旅宿，高市觀光局聯合相關局處，針對左營區非法日租屋「聚所」祭出鐵腕，啟動「斷水斷電」強制手段，呼籲消費者應選擇合法旅宿，確保安全與住宿品質。

觀光局指出，左營區非法日租屋「聚所」，於去年6月18日遭罰10萬元並勒令歇業，但仍持續營業，違法經營旅宿業；今年2月19日再被裁處20萬元怠金，並勒令歇業，但業者無視法令繼續違法營業。

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為保障旅客住宿安全，觀光局會同市府相關單位及台水台電公司，此次前往強制執行斷水斷電處分，並張貼違反法令公告。

高市觀光局長高閔琳表示，依據「發展觀光條例」規定，經營旅館業未取得登記，擅自提供不特定人以日或週方式收取住宿費用者，可處10至200萬元罰鍰並勒令歇業；若再經查獲有持續經營情形，續依「行政執行法」第27條處以怠金並勒令歇業；若仍未歇業，則依「發展觀光條例」第55條第7項予以斷水斷電。

觀光局說明，交通部已於今年4月2日修訂「發展觀光條例」非法旅館裁罰金額，由原來的10萬至50萬元，修訂為10萬至200萬元；非法民宿裁罰金額由原來的6萬至30萬元，修訂為10萬至100萬元，裁罰金額調高4倍，加重對非法業者裁罰。

觀光局提醒，非法日租屋經常透過網路平台招攬生意，以裝潢漂亮、價格便宜或地段方便等方式吸客，但這些營業場所均未通過消防及建物公安檢查，更無24小時服務人員，若不幸發生公安意外或消費爭議，消費者往往求償無門。

高市府針對左營區非法日租屋「聚所」，啟動「斷水斷電」強制手段。（圖由觀光局提供）

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