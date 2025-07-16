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    攝影師記錄台電人員烈日用餐照 「5個字」吸引近10萬個讚

    辜士陞在臉書社團嘉義之美張貼的照片，吸引超過9.8萬個讚。（圖擷取自臉書社團「嘉義之美」）

    辜士陞在臉書社團嘉義之美張貼的照片，吸引超過9.8萬個讚。（圖擷取自臉書社團「嘉義之美」）

    2025/07/16 09:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來的狂風造成嘉義縣超過26萬戶停電，台電施工人員進行搶救已10天，嘉義攝影工作者辜士陞連日來在災區用鏡頭記錄台電搶修過程，拍攝烈日下台電施工人員吃便當的影像，在臉書社團「嘉義之美」貼文，留下5個字「埋頭苦幹飯」，吸引超過9.8萬人按讚，5000多則留言「辛苦了」、「向台電人員致敬！」。

    辜士陞為電視台地方新聞記者退休，退休後仍持續在網路媒體跑新聞，他與兒子用鏡頭在嘉義縣市紀錄人文風景影像，作品曾獲得攝影比賽獎項，擅長捕捉小人物的表情與姿態。

    辜士陞父子連日在災區拍攝，傳出災區畫面；7月12日到災區朴子市時，當天豔陽高照，台電員工、外包施工人員冒汗搶修，然而鄉間沒有遮蔽物，中午時僅能在坐在電桿上，帶著安全帽頂著烈日吃便當，邊吃邊冒汗，吃完休息後馬上繼續作業，這些珍貴影像都被他用相機紀錄下來。

    辜士陞說，剛好有拍攝到的台電外包施工人員，廠商在網路看到照片，也請他提供做紀念；經過連日搶修，嘉義縣目前剩餘963戶停電，絕大多數家戶電力已恢復，然而36歲台電嘉義區處李姓班員搶修時因受電擊命危，在台南市柳營奇美醫院搶救，辜士陞也祈禱傷者能度過難關，盼所有為民眾電力付出的台電英雄，都能平安返家。

    台電人員在烈日下吃便當。（圖由辜士陞提供）

    台電人員在烈日下吃便當。（圖由辜士陞提供）

    辜士陞拍下台電人員辛苦的影像。（圖由辜士陞提供）

    辜士陞拍下台電人員辛苦的影像。（圖由辜士陞提供）

    辜士陞拍下台電人員搶修電力的畫面。（圖由辜士陞提供）

    辜士陞拍下台電人員搶修電力的畫面。（圖由辜士陞提供）

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