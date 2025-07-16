有酒矸通賣無？台中外埔清潔隊推環保 打造復古風三輪車

有酒矸通賣無！外埔區清潔隊打造古早味資源回收宣導三輪車，將一輛報廢三輪車結合粉紅色的貓欄翻修改造。（環保局提供）

2025/07/16 08:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有酒矸通賣無？台中外埔區清潔隊打造古早味資源回收宣導三輪車，將一輛報廢三輪車結合粉紅色的貓欄翻修改造，賦予新生命，載著滿車的環保回收創意，搭著回收簍及廣播喇叭，打造成兼具復古風與教育功能的環保宣傳車。

外埔區清潔隊隊長楊仲平表示，當初看到這輛回收三輪車時，正要為資源回收宣導想點新點子，於是用復古風來推廣環保教育，由擅長各類手工具的隊員羅意文創意打造，一雙巧手將一輛報廢三輪車結合粉紅色的貓欄翻修改造。

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有了宣傳車還需要來點復古的聲音「咚咚咚」，羅意文透過網路一張麥芽糖搖鈴圖片，以資源回收物打造DIY手搖鈴；美工高手-雙錢姐妹花隊員錢慧瑜及錢佩君利用回收的廣告扇子骨架，剪下水果月曆的鮮豔圖片，紙糊製成的環保扇子，變成不插電手搖扇。

外埔清潔隊騎著古早味資源回收宣導三輪車做資收宣傳，將製作精美的水果月曆手搖扇及手搖鈴作為兌換宣導品，讓民眾以廢乾電池兌換，獲得熱情回應應，立即被兌換完畢。

羅意文透過網路一張麥芽糖搖鈴圖片，以資源回收物鐵罐打造DIY手搖鈴。（環保局提供）

錢慧瑜及錢佩君利用回收的廣告扇子骨架，剪下水果月曆的鮮豔圖片，紙糊製成環保扇子。（環保局提供）

外埔清潔隊騎著古早味資源回收宣導三輪車做資收宣傳，將製作精美的水果月曆手搖扇及手搖鈴作為兌換宣導品。（環保局提供）

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