台中海線龍津高中師生探訪七美 跨海夏令營滿溢人情

龍津高中、七美國中學生進行木球友誼賽。（讀者提供）

2025/07/16 08:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕暑假進入第3週，台中龍井區龍津高中師生趕往澎湖離島，協助七美國中31名學生整理校園環境，兩校學生舉辦木球友誼賽並探訪七美社區體驗人文歷史，龍津學生表示，從台中遠道搭飛機首度抵達離島與學弟妹互動，沒想到陌生環境竟有濃厚人情味。

龍津高中舉辦第5年領袖營，學務主任康立羣與球隊教練統籌辦澎湖偏鄉營隊，暑假特地趕往七美國中與木球隊競技，兩校學生球員賽球也一同整理環境、彩繪校園留下難忘暑假回憶。

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龍津高中校長彭佳偉說，高中領袖營邁入第5年，師生探訪七美社區，返國後，龍津師長還帶隊到烏來南勢溪河谷，經白浪戶外冒險學校戶外教育訓練，並參與「拓展國際視野專題」課程，以雙語學習美國、波蘭、澳洲及新加坡歷史、地理與文化課程。

師生在烏來南勢溪河谷體驗溯溪、野營、叢林求生，龍津高中秘書邱凡珊指出，「跟著同伴一起翻山越嶺、由老師陪同在溪邊野炊，真是暑假最真實感受」，學員離營後撰寫心得，字裡行間透露有意想不到收穫，也讓師長堅守信念持續辦理暑期營隊。

龍津高中學生利用暑假整理七美國中校園。（讀者提供）

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