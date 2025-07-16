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    高招解僵局！普濟殿奉「聖位」代替主普金身 四聯境挺兄弟齊贊普度

    普濟殿鎮殿池府千歲兩旁供奉兩廟神尊金封聖位。（記者王姝琇攝）

    普濟殿鎮殿池府千歲兩旁供奉兩廟神尊金封聖位。（記者王姝琇攝）

    2025/07/16 08:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南普濟殿舉辦王巡醮，意外爆出與西羅殿斷交，馬公廟輔順將軍金身也沒出。原西羅殿與馬公廟聯合主普的普度壇，確定邀四聯境宮廟齊贊，展現兄弟同心、百年情誼。雖然西羅殿和馬公廟神明金身沒出，普濟殿正殿神龕鎮殿池府千歲兩旁已供奉兩廟神尊金封聖位代替，象徵無形神靈共襄盛舉。巧妙化解金身空位與普度壇的兩大問題。網友直呼：「高招！」

    普濟殿鎮殿池府千歲兩旁供奉金尊聖位，龍邊紅紙黑字寫「保安廣澤尊王金闕順天尊王聖駕」、虎邊「輔順將軍聖駕」。延陵道壇道長吳政憲說，此做法確實是傳統道教科儀之一，一般是金身無法到場，以聖位代替，通常會請神尊香火置入，呼請神尊無形的神靈前來，即代表金身。普濟殿則將原準備好回禮的神衣帽披掛在聖位後方的神椅上。

    7/20普度已覓得替代方案

    而另一棘手的挑戰就是「普度」！原訂三大普度場－新營太子宮主普壇、西羅殿和馬公廟聯合主普、開基永華宮和祀典興濟宮聯合贊普，將於7月20日同步舉行交誼境登殿，如今西羅殿和馬公廟聯合主普壇，將由四聯境普濟殿、老古石集福宮、媽祖樓天后宮、金安宮齊贊；27日普度植福，除了原有的明華園總團、薪傳歌仔戲團，另力邀超級紅人榜帶來精采演出。

    四聯境4間宮廟宛若兄弟情誼，受邀挺身而出，化解普度植福遇到的挑戰！王巡醮請神佛鑑醮4天行程也圓滿，總計約40尊來自各地的神明安座在正殿，其中包括鮮少出門的北港朝天宮糖郊媽副駕；鑑醮壇則湧進600餘尊神尊、王令、令旗等。

    鑑醮壇湧進600餘尊神尊、王令與令旗。（記者王姝琇攝）

    鑑醮壇湧進600餘尊神尊、王令與令旗。（記者王姝琇攝）

    王巡醮請神佛鑑醮圓滿，約40神尊齊聚正殿，北港朝天宮糖郊媽副駕（紅圈處）更是焦點之一。（記者王姝琇攝）

    王巡醮請神佛鑑醮圓滿，約40神尊齊聚正殿，北港朝天宮糖郊媽副駕（紅圈處）更是焦點之一。（記者王姝琇攝）

    四聯境宮廟齊贊，展現兄弟同心百年情誼。（普濟殿提供）

    四聯境宮廟齊贊，展現兄弟同心百年情誼。（普濟殿提供）

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