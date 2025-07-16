師大足球員被迫抽血試驗 石明謹揭受害者惡夢經歷

台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團昨召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發。（資料照）

2025/07/16 08:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女子足球隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。知名足球賽評石明謹發文分享，其中一名受害者因無法忍受不停被抽血，最終選擇休學，在家人不清楚原因又不諒解的情況下，父親意外過世，連親口跟父親說明的機會也沒有，讓看到的網友直呼「太難過了」、「好可怕……抽的血都拿來做什麼了」。

立委陳培瑜去年底踼爆台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，揭露教練以畢業學分強迫學生連續14天配合抽血進行人體試驗、挪用受試者經費及進行精神霸凌等，受到的處分卻極輕微，質疑學校嚴重偏頗。

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多名民進黨立委與民團昨再度召開記者會，其中一名簡姓受害者也出席並發言。石明謹昨發文分享她的惡夢經歷。石明謹表示，簡姓受害者是一個從小立志要考上師範大學的小女生，一個想要站上頂尖足球舞台的孩子，憑著自己十多年的努力，她兩個目標都達到了，卻是人生惡夢的開始。在記者會上她原本戴著口罩與墨鏡，但是當她站起來發言時，她把口罩跟墨鏡摘下，她說：「因為需要遮遮掩掩的不應該是我」。

石明謹指出，去年事情爆發的時候，她也曾經想站出來，但是家人反對，因為她還剩一年就畢業了，不要跟老師、學校作對。直到這幾天，她把抽血的影片PO上網，她的家人才驚覺，事情不只是口頭上講的這麼簡單。

石明謹表示，在影片中她在抽血時大哭，整個肘窩處一片紫青，抽血人員找不到血管，抽了好幾次才成功，她憑藉自己的足球訓練與學業成功進入師大，但畢業卻是靠著每天被抽走的三管血。

石明謹直言，她是一個非常勇敢的孩子，勇敢的站在所有人面前說話，比那些有決定權又不肯認錯的大人勇敢一百萬倍，今天站出來不是為了報復或是仇恨，是為了不要有下一個受害者。

石明謹在另一則發文也透露，在記者會的最後，簡姓受害者也對師大代表提問：「你們說要還，錢很好還，但是你們能夠還一張領不到的畢業證書，還有見不到的爸爸嗎？老師？」

對此石明謹也說明，這是在講另一位受害者「YOYO」的故事。他表示YOYO出身自花蓮富里，從小父母反對她踢足球，希望她不要曬得太黑，希望她成為白白淨淨的小公主。但是YOYO就是熱愛足球，她哭著求母親讓她繼續踢球，後來，她考上了台師大，成了家裡第一個考上大學的孩子，父親為了慶祝，還在村子裡大擺宴席慶祝。

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石明謹表示，YOYO到了台北卻發現球隊根本沒有在練球，而是要配合教練的研究，做完體能之後抽血檢驗，她寒假想請假回花蓮，結果教練告訴她：「要嘛就服從球隊規則，要嘛就離開，差學分也畢不了業，我也不會給妳專項成績，看妳要怎麼辦，是要一直被當，還是修七年、最後被退學？」

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石明謹指出，YOYO受不了在學校像被囚禁，又要不停抽血做實驗的日子，她覺得這裡像地獄，於是她休學了。父母對她很不能諒解，覺得她不珍惜自己的機會，考上了師大卻不繼續練下去，她的國中教練也不諒解，覺得一路栽培她，結果放棄了踢球的大好機會。

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石明謹說，YOYO在學校待不下去，也不敢回家面對長期栽培自己的父親。並指「最後的結局我不忍心寫出來，在她的自述中」。透過石明謹的截圖可看到，YOYO透露「為這件事，我爸也一直對我很失望，我甚至不敢回家面對他。沒多久後，他意外過世」、「我再也沒有機會親口跟他說了。所以妳說原諒嗎？下輩子吧」、「我的大學生生活，原本應該是快樂的、充滿希望的。但現在回頭想，只覺得噁心」。

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