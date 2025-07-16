為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    午後雷陣雨注意！大台北飆36度 中南部上午恐有較大雨勢

    中央氣象署表示，今天大台北地區、彰化及花蓮縱谷局部可達36度以上高溫。（資料照）

    中央氣象署表示，今天大台北地區、彰化及花蓮縱谷局部可達36度以上高溫。（資料照）

    2025/07/16 07:05

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（16日）苗栗以南地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部較大雨勢，午後大台北地區及各地山區亦有局部大雨發生機率。

    氣溫方面，中南部及東半部地區高溫約33、34度，北部則可達35、36度，大台北地區、彰化及花蓮縱谷局部可達36度以上，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約26至28度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門多雲，氣溫28至33度；馬祖多雲，氣溫27至31度。

    此外，位於日本本州北部的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時中心位於台北東北方2180公里處，向北進行，即將減弱為低氣壓，對台灣無影響。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    明天（17日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；晚起東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

    18日、19日東部、東南部地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率；18日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；19日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    20日至22日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 34

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播