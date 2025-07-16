午後雷陣雨注意！大台北飆36度 中南部上午恐有較大雨勢

中央氣象署表示，今天大台北地區、彰化及花蓮縱谷局部可達36度以上高溫。（資料照）

2025/07/16 07:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（16日）苗栗以南地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部較大雨勢，午後大台北地區及各地山區亦有局部大雨發生機率。

氣溫方面，中南部及東半部地區高溫約33、34度，北部則可達35、36度，大台北地區、彰化及花蓮縱谷局部可達36度以上，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約26至28度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門多雲，氣溫28至33度；馬祖多雲，氣溫27至31度。

此外，位於日本本州北部的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時中心位於台北東北方2180公里處，向北進行，即將減弱為低氣壓，對台灣無影響。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（17日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；晚起東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

18日、19日東部、東南部地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率；18日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；19日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

20日至22日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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