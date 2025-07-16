07/16 各報重點新聞一覽

海軍海鋒大隊昨於新北八里一帶戰術位置機動部署，本報直擊「增程型」雄風三號反艦飛彈發射車，首度在大眾前曝光。（記者方瑋立攝）

2025/07/16 06:39

自由時報

漢光41號 海鋒大隊八里機動部署 增程雄三反艦飛彈發射車首公開

國軍「漢光四十一號」演習極限練兵今進入第八天，海軍海鋒大隊昨於新北八里一帶戰術位置機動部署。本報直擊「增程型」雄風三號反艦飛彈發射車，首度在大眾前曝光；總統賴清德也親赴海鋒大隊等多個部隊視導，頒發加菜金慰勉國軍官兵辛勞，肯定全體國軍投入最大心力執行演訓任務、落實實戰化訓練。

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二度啟動元首外交 賴8月出訪中南美洲3友邦

巴拉圭總統貝尼亞於當地時間十四日親自主持投資招商說明會，並宣布我國總統賴清德將訪問巴拉圭。對此，外交部與總統府表示，我國友邦元首邀請總統賴清德赴訪，是彰顯兩國邦誼緊密友好的表現。後續若有確切安排，將適時對外說明。

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對抗中國在南海侵犯行徑 華郵：菲低調擴大與台灣合作

「華盛頓郵報」十四日報導，菲律賓面對中國在南海與日俱增的侵犯行徑，意識到其國家安全與台灣密切相關，正低調擴大與台灣在包括安全議題內的官方和非官方合作。

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聯合報

賴總統下月出訪巴拉圭 行程過境美國紐約、達拉斯

消息人士透露，中華民國總統賴清德預計八月到中南美洲友邦國是訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德就職總統後，第二度出訪。依計畫，賴總統將訪問位於南美洲的巴拉圭、位於中美洲的瓜地馬拉與貝里斯三個邦交國。

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川普出口管制政策轉彎 黃仁勳：輝達H20晶片恢復銷陸

美國對中國大陸的晶片出口管制政策出現鬆綁跡象。輝達執行長黃仁勳昨日在北京證實，美國已批准出口許可，輝達將出售H20晶片給中國大陸，並稱非常期待能很快發貨。超微（AMD）也表示，在美國政府告知將批准放行後，計畫重新出貨MI308晶片到中國大陸。

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中國時報

訪巴拉圭 賴清德8月過境美國本土

《法新社》報導，巴拉圭總統貝尼亞14日接見我外交部長林佳龍等人時宣布，賴清德總統將於30天內訪問巴拉圭。據了解，總統府與外交部規畫賴在8月出訪巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯等3中南美友邦，過境美國地點可能安排在紐約與達拉斯，若成行，這是賴清德第1次以總統身分過境美國本土。綠委期待賴清德與川普政府有互動，學者則認為，賴清德此行可能是為了轉移美國關稅造成的國內經濟問題。

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嘉義5萬片光電板殘骸 無處去

嘉義縣多處太陽光電設施案場因丹娜絲颱風受損，又以6處滯洪池大型光電案場受災最重，布袋新塭滯洪池因位處颱風登陸搖滾區，業者粗估光電板損壞約5萬片。其餘案場業者評估，整體發電量因模組、光電板受損少4成，僅嘉義縣遭毀損的光電板可能就有近10萬片。民眾擔心，破損光電板清理太慢，恐造成環境汙染。

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巴拉圭總統貝尼亞（左）於當地時間14日宣布我國總統賴清德（右）將訪問巴拉圭。圖為貝尼亞去年來台出席賴總統就職典禮，雙方在總統府會面。（中央社資料照）

「華盛頓郵報」十四日報導，菲律賓面對中國在南海與日俱增的侵犯行徑，正低調擴大與台灣在包括安全議題內的官方和非官方合作。圖為菲國國防部長鐵歐多洛。（彭博檔案照）

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