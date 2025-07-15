大溪普濟堂關公誕辰遶境7/17遇防空演習 警方交管一次看

桃市防空演習17日登場，遇普濟堂關聖帝君誕辰社頭遶境將配合暫停30分鐘。（記者李容萍攝）

2025/07/15 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪普濟堂位於大溪老城區，主祀關聖帝君，每年農曆6月24日聖帝公生日遶境是小鎮大溪最熱鬧也最盛大的活動，號稱大溪第二個過年，全鎮的士、農、工、商全員出動，連在外工作、讀書的遊子們也盡己所能回到家鄉大溪投入其中。今年預計7月17、18日兩天熱鬧舉行，適逢桃園市「城鎮韌性（防空）演習」17日下午1點30分至2點登場，大溪警分局已協調遶境社陣暫停遶境、人員就地掩護或疏散避難，待演習後繼續遶境。

在地文史工作者黃建義表示，傳承百多年的「普濟堂關聖帝君聖誕暨遶慶典」已登錄桃園市無形文化資產，也是桃園非常重要文化慶典，參與遶境團體以31個「社頭」為主要結構，「社頭」是大溪區境內各類似「同業公會」組合集結成的，例如早期的山區採礦人結成同人社、木器同業結成協義社、經商業者組成興安社、菜市場業者鎮豐社、泥瓦匠業者組成慶義社等等民間百工百業都是代相傳踴躍結社參加一年一度的傳統慶典。

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黃建義提到，大溪傳統遶境的眾多社頭中，也有義勇消防隊團體與義警弟兄參與其中，對與今年適逢城鎮韌性（防空）演習時間「短暫穿越」遶境時間，也正好作為社頭與國家政策共同宣導的難得機會，大夥都驚喜說是百年恭逢其時。

大溪警方表示，配合關聖帝君聖誕遶境兩天，大溪老城區自17日上午10點起至19日凌晨2點實施交通管制，包括康莊路以西至中正公園各路段交通管制，警方採取人、車分道管制，以慈湖路為界分區塊執行交管，復興路、文化路、中華路規劃停車區，慈湖路、康莊路口延伸至康莊路、勝利街口規劃為徒步區。

桃市防空演習17日登場，遇普濟堂關聖帝君誕辰社頭遶境將配合暫停30分鐘。（大溪警方提供）

桃市防空演習17日登場，遇普濟堂關聖帝君誕辰社頭遶境將配合暫停30分鐘。（大溪警方提供）

桃市防空演習17日登場，遇普濟堂關聖帝君誕辰社頭遶境將配合暫停30分鐘。（大溪警方提供）

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