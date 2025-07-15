台泥子公司三元能源大火 高雄市府初判肇災原因出爐

三元能源科技今火勢撲滅，環保局檢測空品正常。（記者陳文嬋攝）

2025/07/15 23:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台泥子公司「三元能源科技」昨爆炸，燃燒近27小時釀15傷，高雄市府今初判電池芯過度充放電或內部短路等，因熱失控致電池芯釋出可燃性氣體引發火勢肇災，除勒令停工並可裁處最高530萬元，將行文要求改善，並加強稽查、消防演練，以降低事故發生。

台泥子公司三元能源科技造成15人受傷有3人是消防人員，空氣污染擴及8公里影響3里，更引發有毒氣體氫氟酸外洩，廠外雖未測出濃度，但依規定廠區不得檢出，消防局今撲滅火勢，空品恢復正常。

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市府認定肇災違反職業安全衛生設施規則，業者對於電池組裝、電解液灌注、電池封裝存放等各階段可能發生危害，未實施風險評估、危害辨識，違反職業安全衛生管理辦法，勒令停工並裁處3萬至30萬元。

環保局除認定業者管理不當引發火警，開罰10萬至500萬元，另產生有毒氣體對人體有害，情節重大勒令停工，將行文要求業者改善，未來業者申請復工，除邀請專家學者現勘加嚴審查操作許可外，也將要求製程區增設溫度監控及阻隔設施，並裝設相關空氣污染物監控儀器。

消防局查無業者違規紀錄，近1年辦理消防演練2次，未來業者申請復工，將從嚴審查消防安檢，以符合公共安全規定，並加強消防演練。

勞檢處今派員入廠檢視職安管理狀況，強調將追蹤至改善合格為止，未來業者申請復工，將召開復工審查會議，依據職安衛生法、職安衛生設施規則、職安衛生管理辦法、危害性化學品標示及通識規則等規定，逐項嚴格審查職安措施與風險管控作為，但凡查有任一項不符職安相關法令標準，將不予同意復工，以確保勞工作業及公共安全無虞。

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