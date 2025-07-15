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    南市府秘書長方進呈服務40年退休 黃偉哲頒發獎章表彰

    黃偉哲市長頒贈特等服務獎章予即將屆齡退休的方進呈秘書長。（台南市政府提供）

    黃偉哲市長頒贈特等服務獎章予即將屆齡退休的方進呈秘書長。（台南市政府提供）

    2025/07/15 21:52

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府秘書長方進呈將於明（16）日屆齡退休，市長黃偉哲今日在市政會議中，親自頒贈服務40年「特等服務獎章」、「功績獎章」及「感謝紀念牌」，表彰方秘書長任內對台南市卓越貢獻，並致上最深敬意與祝福。

    黃偉哲表示，方秘書長自2018年3月1日接任該職務以來，始終秉持專業、穩健的行政風格，協助帶領市府團隊推動各項施政策略。而台南近幾年經歷了多場包括地震、颱風等天然災害，需要大量人力物力投入災後復原工作。方進呈做為市府公務人員的文官長，不僅克盡本份，更戮力從公，即便在退休前最後一天仍持續開會堅守崗位，令人感佩。

    黃偉哲指出，方進呈秘書長是市政團隊中最堅實的後盾，也是推動跨局處協調的靈魂人物，儘管因屆齡退休卸下職務，仍盼望方秘書長未來能繼續留在台南，提供寶貴建言，協助市政持續精進。

    人事處表示，方秘書長公職生涯超過40年，展現卓越領導力與優異表現，堪稱「零負評」的典範人物，不僅獲頒「特等服務獎章」，屆退之時亦榮獲行政院核發「功績獎章」。

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