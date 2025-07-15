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    農業部第6波天災救助 提供設施設備、魚塭發電機租金等補助

    農業部公告第6波天災救助。（農業部提供）

    農業部公告第6波天災救助。（農業部提供）

    2025/07/15 21:36

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部陸續公告各區天災救助與低利貸款品項、縮短勘災流程，今（15日）宣布將對溫網室、禽畜舍、增氧機提供專案重建補助，並納一級生產受災農企為補助對象，並對魚塭發電機油料等提供專案補助，也會啟動災害穀專案收購並提供高公糧倉庫補助。

    丹娜絲風災導致全台嚴重農損，截至今下午5時，全台農損已達27億7102萬元，自風災發生迄今，農業部連日舉行專家會議，陸續公告天災現金救助與低利貸款品項區域，農業部今主動公布第6波天災救助， 包含南投縣竹山鎮的木瓜、冬瓜、仙草、非屬森林副產物之竹筍、菇舍（傳統式）；以及 雲林縣全縣洋香瓜、鳳梨，北港鎮洋桔梗，水林鄉桑葚，四湖鄉薏苡。

    風災導致嘉南地區多處停電，嘉義縣更一直到昨天深夜才全縣全數復電，為方便農民申請，農業部也延長嘉南地區受理天災救助受理天數5個工作天，還有提供低利貸款免息半年等。

    農業部長陳駿季今在專家會議中宣布，將針對溫網室、畜禽舍、增氧機等設施設備，提供專案重建補助，將從事一級生產的受災農企業列為補助對象；針對魚塭發電機租金、運費、油料等進行專案補助；啟動災害穀專案收購及提高公糧倉庫補助等；農業部農民輔導司表示，後續詳細方案擬定後就會對外公布。

    農業部表示，後續將持續滾動調整，協助農漁民儘速復耕復建。

    農業部公告第6波天災救助。（農業部提供）

    農業部公告第6波天災救助。（農業部提供）

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