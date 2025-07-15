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    今年發現19窩！小琉球海龜天堂 產房「交管」通道拚暢通

    台灣咾咕嶼協會曾記錄許多幼龜下海的畫面。（鵬管處提供）

    台灣咾咕嶼協會曾記錄許多幼龜下海的畫面。（鵬管處提供）

    2025/07/15 21:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）辦理「愛龜淨灘接力賽」，今天是公開場次的最後一場，已有上百人響應將持續推動負責任旅遊與海洋保育行動，共清出357公斤的海漂垃圾。

    今年的公開場次共有7月13日及今天，分別於肚仔坪及美人洞沙灘，皆吸引眾多遊客與在地居民參與，共同為即將孵化的小海龜清理牠們邁進大海的天堂路，這兩處沙灘皆為母龜上岸產卵的重要棲地。

    根據海保署委託台灣咾咕嶼協會巡灘調查，近期已有母龜上岸產卵，今年更是已記錄到19窩，為提供乾淨、安全的沙灘環境，「愛龜淨灘接力賽」特別選定這兩處進行集中清理，清除海漂垃圾及其他可能妨礙幼龜前行的障礙物。

    今天的場次連鵬管處處長王玟傑都來參與，希望凸顯政府部門對旅遊地的重視，也鼓勵遊客以實際行動投入環境維護。王玟傑表示，藉由與民間協會及海洋保育署、屏東縣政府、琉球鄉公所等跨單位合作，讓保育觀念深植人心，是實現永續觀光的重要一步，台灣咾咕嶼協會更是拿出珍藏的幼龜下海圖，可愛的畫面讓遊客不斷驚呼「也太可愛了吧！」

    活動現場不僅保有小琉球限定的「海灘貨幣」獎勵機制，也透過淨灘前解說課程，深化參與者對海龜生態與責任旅遊的認識。許多遊客表示，直到這次的淨灘，才知道這片沙灘真的有海龜產卵，希望盡一份心力守護牠們！

    隨著淨灘行動圓滿完成，小琉球即將迎來海龜孵化旺季。鵬管處呼籲，遊客造訪小琉球時，夜間少去沙灘避免打擾海龜生殖；旅遊過程減少製造垃圾，共同落實負責任旅遊，讓每一隻小海龜都能平安返回大海。

    台灣咾咕嶼協會也在海灘漂出卵窩處，為「產房」保持最少的干擾。（鵬管處提供）

    台灣咾咕嶼協會也在海灘漂出卵窩處，為「產房」保持最少的干擾。（鵬管處提供）

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