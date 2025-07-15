企業工會要求總經理應具「軌道」專業 台鐵：章程已列運輸專業

台鐵企業工會要求，台鐵公司章程應將「軌道專業」列入總經理資格要求。（記者蔡昀容攝）

2025/07/15 21:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司今天（15日）召開董事會。台鐵企業工會批評，他們原本提出應於公司章程增加總經理應具軌道運輸專業背景的要求，卻被資方以人力優勢否決，「門外漢也能掌舵台鐵？旅客安全誰來扛！」台鐵公司表示，公司章程是依設置條例設置，也已要求其運輸專業，維持現行條文為妥。

台鐵公司章程第15條規定，「總經理應具有交通運輸或經營管理實務經驗之專業背景，得由董事兼任之。」台鐵董事會去年審議通過，擬修正章程，增列總經理應具「軌道」經營管理實務經驗。

請繼續往下閱讀...

不過，審議結果報上交通部後，交通部認為「軌道」二字是增加「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」所無的限制規範，已逾越條例規範範疇。因此董事會於今天決議維持原規定，以遵守行政程序法。

然而，台鐵企工今晚發表聲明，批評台鐵董事會在資方人數居多之下，「刪除」總經理需具備軌道運輸相關專業背景規定，企工對此表達嚴正關切與堅決反對。

聲明表示，鐵路事業具高度公共性與專業性，總經理一職關係全體員工權益與旅運安全，其專業背景應有一定門檻。若無相關專業經歷，恐影響公司決策品質，進而危及行車安全與公司永續發展。

聲明認為，對總經理資格的要求，是為了確保公司治理穩健及維持鐵路專業體系的基本保障，任何變動應審慎評估，並與勞方充分協商；呼籲董事會審慎回應基層聲音，撤回本次決議，恢復專業背景資格條件，落實勞資對話機制。

企工秘書吳長智進一步說明，企工在董事會提出，章程應加入總經理「軌道」運輸背景要求，最後卻被資方以人力優勢否決。吳強調，總經理若只具備「運輸」經驗，對台鐵軌道行車安全將是隱憂。

台鐵公司回應，參酌行政程序法第150條第2項「法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神」規定，認為維持現行條文為妥。

台鐵強調，現行章程第15條已明訂總經理應具有交通運輸或經營管理實務經驗之專業背景，以確保台鐵總經理一職之專業背景與能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法