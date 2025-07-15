搶救南台灣通訊！ 中華電基地台僅剩6處待修復

中華電信持續搶修中南部通訊設施，並提供受災客戶關懷措施。（記者林志怡攝）

2025/07/15 20:35

〔記者林志怡／台北報導〕雲嘉南地區日前受丹娜絲颱風重創，多處通訊中斷，逾千台行動基地台無法正常服務，中華電信搶修迄今計動員2613人次，截至今日上午8時，僅剩6處基地台尚未完成修復，市話、寬頻、行動基地台修復率達99.5%，公司也持續提供受災客戶電信費減免，以及尚難全面恢復地區緩催停等關懷措施。

中華電信指出，截至7月14日，公司出動人力達2613人次，調派移吊桿車、行動基地台、衛星設備及電桿2000餘根、大量纜線及設備和資源進行搶修，每日調派超過16部以上高低軌衛星行動車機動馳援各鄉鎮，並優先提供嘉義、台南重點站台（人口密集、指揮中心等）之信號涵蓋。

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此外，中華電信表示，以台南地區為例，多個區域尚未恢復電力時，中華電信台南營運處於7月9日及7月10日，主動開放部分電信機房，在機房安全無虞的前提下，提供民眾免費充電服務，並出動「行動胖卡車」深入社區巡迴支援，讓在地鄉親能夠就近獲得急需電力，減輕生活上的不便。

中華電信指出，這次也針對因風災影響而無法正常使用之行動、市話、寬頻上網及MOD等服務的客戶，依障礙修復情形及服務契約之規定減免費用，於次月帳單減收並依帳單週期出帳，暫緩帳單催收一個月，受災客戶如有服務需求，歡迎洽詢中華電信免費客戶服務電話：0800-080-123。

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