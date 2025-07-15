週三中南部短暫陣雨 大台北高溫衝36度

週三（16日）苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴。（資料照）

2025/07/15 22:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（16日）持續吹西南風，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率；中南部高溫為32、33度，而大台北地區局部可能來到36度以上。

中央氣象署預報，週三環境持續吹西南風，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，主要在清晨至上午降雨較明顯，且有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，出門請記得攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三中南部雲多下雨，高溫為32、33度，東半部為33、34度，而北部則可以來到35度左右，尤其大台北地區局部可能來到36度以上，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約26至28度。離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門多雲時晴，氣溫28至33度；馬祖多雲時晴，氣溫27至31度。

氣象署也提醒，由於西南風偏強，蘭嶼、新竹市、新竹縣、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，鄰近海域風浪稍大，海邊活動及航行作業船隻請注意安全。

天氣風險公司提醒，週三水氣稍減少，不過在西半部受到西南風伴隨海陸風環流，在上午前中部以南沿海有對流發展，並有往陸地擴散機會，請中南部的朋友早上出門時多關心天氣變化，並隨身攜帶雨具。北部及東半部天氣可維持，中部雲量稍減少，局部陽光露臉機會，南部仍受到低壓帶影響，雲量偏多，為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，注意偶有較大雨勢發生，外出多加注意行車安全。

紫外線方面，週三花蓮縣、台東縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，週三中南部高溫為32、33度，而大台北地區局部可能來到36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週三花蓮縣、台東縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法