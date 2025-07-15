丹娜絲重創南台灣！台灣大搶修逾9成障礙基站 推6大關懷服務

丹娜絲重創南台，台灣大出動數百名人力及OneWeb衛星行動車馳援通訊。（圖為台灣大哥大提供）

2025/07/15 20:22

〔記者林志怡／台北報導〕南台灣日前遭丹娜絲颱風與連日豪雨重創，雲嘉南多處電力、通訊設備中斷，台電與三大電信業者持續派員搶修。台灣大哥大表示，經第一時間動員北中部工程團隊數百人，深入災區搶修後，已修復9成受影響的行動通訊基站，但部分重災區還在搶修中，公司也已調派衛星行動車提供緊急通訊支援。

台灣大哥大指出，受丹娜絲颱風影響的行動通訊基站已有逾9成完成修復。但部分重災區，如台南學甲、七股、北門、將軍以及嘉義東石、布袋等地，因基礎設施損毀嚴重，修復難度較高，仍持續進行中。

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此外，為克服重災區電力與傳輸線路中斷的困境，台灣大哥大在國家通訊傳播委員會（NCC）與數位發展部等主管機關協助下，迅速調派10部「OneWeb衛星行動車」進駐嘉義與台南沿海災區，即使在完全斷電的情況下，仍能透過衛星連線提供緊急通訊與網路服務，確保災區民眾的基本聯繫不中斷。

台灣大哥大也指出，為協助民眾恢復通訊與生活所需，台灣大推出6大關懷措施，包括帳單減免、手機、配件、維修服務優惠、暫緩催收及換補卡、免費充電等。

針對受災區域行動通訊服務中斷的客戶，台灣大哥大將依風災影響天數，按照比例減免費用，針對戶籍或帳單地址在嘉義、台南、雲林地區的受災戶，即日起至7月31日將暫緩帳單催收作業並提供免費換補卡服務，其他受風災影響地區的用戶，即日起至7月31日可申請暫緩帳單催收及延繳作業。

台灣大哥大強調，面對極端氣候所帶來的衝擊，持續全力搶修通訊基礎設施，更藉由技術資源與衛星行動裝備，支援災區通訊。亦將與主管機關密切合作，滾動調整支援策略，協助災區居民盡快重建日常。

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