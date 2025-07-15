桃園平鎮第2座機車練習場啟用 提升上路信心

桃園平鎮第二座機車練習場利用台66快速道路橋下空間，今起啟用。（桃市交通局提供）

2025/07/15 20:11

〔記者李容萍／桃園報導〕 桃園市政府交通局提升市民用路安全，提供更完善的機車駕駛練習空間，繼前年底在台66快速道路橋下平鎮靠近大溪端（台66平鎮區東勢里與金陵路七段187巷1弄路口）建置第一座機車練習場，同樣在平鎮區台66快速道路橋下、鄰近平德路口旁打造第二座的機車練習場，今（15）日起啟用，已有民眾陸續前往練習，以精進駕駛技巧、提升上路信心。

交通局長張新福表示，這座平德路機車練習場為平鎮區第二座機車練習場，選址於交通便利的台66快速道路橋下，鄰近平德路、新光路及中豐路，位置鄰近中壢區與楊梅區，可有效服務周邊區域居民的練習需求。

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另外場地內設有模擬考照標線，包含直線平衡、轉彎、煞車等基本操作項目，皆依據公路局考照標準規劃，讓民眾能熟悉各項考試流程，減輕考照壓力，更安心上路。考量安全與使用者需求，現場設有防撞設施及休憩座椅，讓陪同家人與親友能安心等候，營造更友善的陪練環境。

交通局交通安全資訊科長黃貴正說，這兩座機車練習場開放時間均為每日上午8點至下午6點，交通局提醒使用民眾，務必遵守開放時段與場地動線規劃，排隊練習時相互禮讓，共同維護場地秩序與安全。

桃園平鎮第二座機車練習場利用台66快速道路橋下空間，今起啟用。（桃市交通局提供）

桃園平鎮第二座機車練習場利用台66快速道路橋下空間，今起啟用。（桃市交通局提供）

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